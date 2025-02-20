Sevgi Evi ve Engelsiz Yaşam Evi’ne ziyaret

Ülkemizde birçok alanda sosyal sorumluluk projelerine imza atan Merit Otelleri, bazı projelerde işbirliği yürttüğü Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği ile yeni bir sosyal sorumluluk projesine imza atmak için girişimlerde bulundu. Yapılan görüşmelerde devam eden iki örnek projeye nasıl bir katkı yapılabileceği değerlendirildi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit in de eşlik ettiği ziyarette, yapılan çalışmaları “muhteşem” olarak değerlendiren Merit Otelleri Sosyal İşler Koordinatör Mine Gurses, devlet korumasında olan çocuklara ve Özel gereksinimli çocuklara her zaman destek sağladıklarını ve bunun devam edeceğini belirterek gençlerin atölye çalışmalarını inceledi.

Merit Otelleri Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses ile Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği Başkanı Şeniz Ertarkan Berkin, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit, Engelsiz Yasam Evi sorumlusu Cemaliye Pirgot ve Sevgi Evi sorumlusu Osman Karamanlı’ya yürüttükleri güzel çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Gürses ve Berkin, ayrıca bu iki projeye büyük katkı veren İçim Çağıner ve Güliz Kaner’e teşekkür ettiler.