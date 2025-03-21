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Özel Gereksinimli Gençler Unutulmaz Bir Gün Yaşadı

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Özel Gereksinimli Gençlere Grand Sapphire Resort'ta Sinema ve Oyunla Dolu Unutulmaz Bir Gün 
Özel Gereksinimli Gençler Unutulmaz Bir Gün Yaşadı

NorthernLAND Group’tan Kalplere Dokunan Bir Farkındalık Günü

Özel Gereksinimli Gençlere Grand Sapphire Resort'ta Sinema ve Oyunla Dolu Unutulmaz Bir Gün 

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında, NorthernLAND Group ve Grand Sapphire Resort işbirliğiyle özel gereksinimli gençlere yönelik anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Gazimağusa İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’ne devam eden gençler, Grand Sapphire Resort ’da sinema gösterimi ve oyun aktiviteleriyle dolu keyifli bir gün geçirdi.

fa3.jpgEtkinliğe, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, NorthernLAND Group Reklam ve Pazarlama Direktörü Feriha Yiğittürk ve Grand Sapphire Resort Genel Müdürü Ogün Özata da katılarak gençlerin mutluluğuna ortak oldu.

Etkinlik sırasında konuşan NorthernLAND Group Reklam ve Pazarlama Direktörü Feriha Yiğittürk, toplumsal duyarlılığı önemseyen bir kurum olarak her zaman çocukların, gençlerin ve yaşlıların yanında olduklarını vurguladı. Yiğittürk, sosyal sorumluluk projelerine verdikleri desteğin devam edeceğini belirtti.

fa4.jpgGrand Sapphire Resort Genel Müdürü Ogün Özata ise bu özel günü gençlerle paylaşmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, sosyal farkındalık oluşturan projelere ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da etkinlikte yaptığı konuşmada, gençlerin sosyalleşmelerine katkı sağlayan bu anlamlı organizasyon için NorthernLAND Group ve Grand Sapphire Resort yetkililerine teşekkür etti. Gardiyanoğlu, “Gençlerimizin sevgisi yalın ve saftır; hepsi bizim geleceğimizdir,” sözleriyle duygularını dile getirdi.

Etkinlik boyunca özel gereksinimli gençler, sinema ve oyun keyfi yaşayarak güzel bir gün geçirdi.

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