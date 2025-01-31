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Ruh sağlığı uzmanları yarıyıl tatili için uyardı: Ekran süresi az, aktivite bol olmalı

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Ruh sağlığı uzmanları, aileleri karneye aşırı tepki vermemeye ve yarıyıl tatilinde ekran süresini azaltarak çocukları aktivitelere yönlendirmeye çağırdı.
Ruh sağlığı uzmanları yarıyıl tatili için uyardı: Ekran süresi az, aktivite bol olmalı

Ruh sağlığı uzmanları, yarıyıl tatilinde ekranda geçirilecek sürenin az, aktivitenin bol olması gerektiğini vurgulayarak, çocukların karnelerine aşırı ve abartılı tepki vermemesi için, aileleri uyardı.

Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Dr. Erdem Beyoğlu, yarıyıl tatili konusunda Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği adına yazılı açıklama yaptı.

Klinik Psikolog Münire Şirket Uğural’ın da imzasını taşıyan "Karneler kâbusunuz olmasın" başlıklı ortak açıklamada, bazı uyarı ve hatırlatmalarda bulunuldu.

Karnenin sadece çocuğun değil ailenin de karnesi olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, “Karne sadece akademik başarıyı değil, çocuğun ders çalışma alışkanlıklarını, okuldaki sosyal ilişkilerini, ilgi alanlarını, öğrenmeye yönelik tutumunu ve ailesinin çocuğun eğitim hayatıyla ilgilenmesini de gösterir” denildi.

Dr. Beyoğlu ve Uğural’ın açıklamasına göre, çocuklar için önemli ve akılda kalıcı olan karne değil, ailelerin tepkisi. Bu nedenle karnelere aşırı ve abartılı tepki vermekten kaçınılmalı. 

Çocuğa bağırmak, sinirlenmek, aşırı tepki göstermek veya “Sen tembelsin” gibi yakıştırmalar yapmak özgüven sorunlarına, başarısızlık duygusunun pekişmesine, içe kapanmaya ve okuldan uzaklaşmaya neden olur, cezalandırmak da çocuğu olumsuz  etkiler.

Bunlar yerine kötü olan dersler hakkında konuşulmalı, iyileştirme yöntemleri üzerinde birlikte düşünülmeli ve yeni dönemde nasıl bir yol izlenmesi gerektiği belirlenmeli. Çocuğun karnesi diğer çocukların karnesiyle kıyaslamamalı. Bu, çocukta yetersizlik duygusu, özgüven kırılması ve arkadaş ilişkilerinde soruna neden olur.

ÖNERİLER

“Tatilde ekranlarda geçirilen sürenin az, aktivitelerin bol olmasını istiyoruz” denilen açıklamada, şu öneriler de sırlandı:

“Her gün belirli bir zaman diliminde oyun, eğitim, dinlenme ve açık hava aktiviteleri gibi çeşitli etkinlikler planlayarak , tatil sürecinin verimli geçmesine ve yeni dönem için motivasyon artırıcı olmasına olanak sağlayınız.

Sanatsal faaliyetlere yer veriniz. Resim yapmak, el işi, müzik veya drama gibi aktiviteler, çocukların duygusal ve bilişsel gelişimine yardımcı olurken aynı zamanda çocukların kendilerini ifade etme becerilerini de güçlendirir.

Aile üyeleriyle birlikte kaliteli zaman geçirmek, çocuğun güven duygusunu artırır ve ilişkileri güçlendirir. Birlikte yemek yapmak, film izlemek, kitap okumak, doğa yürüyüşlerine çıkmak veya bir müzeyi ziyaret etmek gibi aktiviteler hem eğlenceli hem de öğretici olmaktadır. Okuma aktivitelerini eğlenceli hale getirmek için ailece okunabilir veya sesli kitaplar dinlenebilir.

Çocuklara küçük ev işleri veya sorumluluklar vererek, onların kendilerini daha bağımsız hissetmelerini sağlayabilirsiniz. Örneğin, masayı toplamak, odasını düzenlemek ya da evcil hayvanı beslemek gibi basit görevler verebilirsiniz.

Çocukların sosyal becerilerini geliştirmek için tatilde arkadaşlarıyla zaman geçirmeleri çok faydalıdır. Sosyal etkileşim, paylaşma, yardımlaşma gibi becerilerin gelişmesine yardımcı olmaktadır.”

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