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NorthernLAND Group’tan kadın emeğine anlamlı destek

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NorthernLAND Group, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü “Kadınlarla Güçlü Yarınlara” mesajıyla kutlarken, kadın emeğini destekleyen anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.
NorthernLAND Group’tan kadın emeğine anlamlı destek

Şirket, bu özel gün için hazırlanan hediyeleri Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi’nden (Gİ-KA KOOP) temin ederek kadın üreticilere destek verdi. Bu adımıyla kadın emeğine ve girişimciliğine duyduğu saygıyı bir kez daha ortaya koyan NorthernLAND Group, kadınların ekonomik hayattaki yerini güçlendirmeye yönelik çalışmalarına devam edeceğini vurguladı.

NorthernLAND Group Reklam ve Kurumsal İletişim Direktörü Feriha Yiğittürk, kadınların toplumsal gelişimin, değişimin ve dönüşümün öncüsü olduğunu belirterek, “Kadın, yeniden doğuşun, emeğin ve üretimin simgesidir. Girişimci kadınlarımızı her ortamda desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Gİ-KA KOOP Başkanı İçim Çağıner Kavuklu ise NorthernLAND Group ve Grandsapphire ailesine kadın üreticilere verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, kadın emeğinin görünürlüğünü artıran bu tür iş birliklerinin önemine dikkat çekti.

Kadın girişimciliğini ve emeğini teşvik eden bu anlamlı adım, NorthernLAND Group’un toplumsal sorumluluk projelerindeki duyarlılığını bir kez daha ortaya koydu.

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