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Ortadoğu’nun tavla ustaları Merit’te buluştu

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Ortadoğu’nun tavla ustaları Merit’te buluştu
Ortadoğu’nun tavla ustaları Merit’te buluştu

Uluslararası turnuvalarla KKTC’ye binlerce turist getiren Merit Otelleri, bölgenin en prestijli organizasyonlarından birine daha imza attı. Ortadoğu ülkelerinden gelen en yetenekli tavla oyuncuları, ilk kez düzenlenen özel turnuva için Merit Royal Diamond Hotel’de bir araya geldi.

Büyük bir rekabete sahne olan turnuva, heyecan dolu müsabakalarla tavla tutkunlarını bir araya getirirken, strateji ve zekânın mükemmel birleşimini gözler önüne serdi. Ortadoğu’nun dört bir yanından gelen sporcular, kıyasıya mücadele etti ve bölgenin en iyisi olmak için zarlarını konuşturdu.

Turnuvanın sonunda şampiyonluk kupasını Dubai’den gelen usta bir sporcu kaldırdı. Büyük ilgi gören bu özel etkinlik, Merit Otelleri’nin uluslararası arenadaki gücünü ve organizasyon yeteneğini bir kez daha kanıtladı.

Ortadoğu tavla sporuna yepyeni bir soluk getiren bu turnuva, gelecek yıllarda daha geniş katılımlarla tekrarlanması beklenen unutulmaz bir etkinlik olarak hafızalara kazındı.

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