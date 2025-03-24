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Net Holding Yönetim Kurulu Üyesi Reha Arar, Kıbrıs mutfağının korunması ve tanıtılması gerektiğini vurguladı

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Net Holding Yönetim Kurulu Üyesi Reha Arar, Kıbrıs mutfağının korunması ve tanıtılması gerektiğini vurguladı
Net Holding Yönetim Kurulu Üyesi Reha Arar, Kıbrıs mutfağının korunması ve tanıtılması gerektiğini vurguladı

Casino turizminin ülkeye katkı sağladığını belirten Arar, denetimlerin sektörü olumsuz etkilediğini ifade etti.

Aziz Karaaziz’in hazırlayıp Aylin Ulutaş’ın sunduğu BRT’de yayınlanan “Bir Kahve İçelim” programına konuk olan Net Holding Yönetim Kurulu Üyesi Reha Arar ve Sözen Grup CEO’u Gökmen Sözen, ülkemizdeki otellerin gastronomi ve turizm alanındaki rolüne dair önemli açıklamalarda bulundular.

Casino turizminin Kuzey Kıbrıs’a katkı sağladığını vurgulayan Arar, otelcilik sektörünün önemli bir seviyeye ulaştığını söyledi. “Güney Kıbrıs bize gıpta ile bakıyor ancak biz bu avantajı yeterince kullanamıyoruz. Bu otellerin yapılma sebebi şans oyunlarıydı, fakat düzenlemeler nedeniyle turistlerin bir kısmı güneydeki casinolara yöneliyor. Casinolar sayesinde kaliteli restoranlar açıldı, gastronomi gelişti. Bu nedenle sektörü yaşatmamız lazım,” dedi.

Net Holding Yönetim Kurulu Üyesi Reha Arar ve Sözen Grup CEO’su Gökmen Sözen, dünyanın her yerinde olduğu gibi KKTC’de de lüks otellerin açılmasıyla ülkeye lüks markalar ve lüks restoranların geldiğini gözlemlediklerine dikkat çektiler.

Kıbrıs mutfağı korunmalı

Arar, otellerin restoran şefleriyle bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, “Şeflerden bazıları Kıbrıs yemekleri konusunda oldukça bilgili. Artık gastronomiyi öne çıkarmanın zamanı geldi,” dedi.

Kıbrıs mutfağının sanayileşme tehdidi altında olduğunu dile getiren Arar, fabrikasyon ürünlerin geleneksel tatları gölgelediğini ifade etti. “Artık şeftali kebabı bile fabrikasyon ürüne dönüştü. Bu noktada devletin de devreye girerek Kıbrıs mutfağını koruma altına alması gerekiyor. Yemek kültürümüzün okullarda öğretilmesi şart,” şeklinde konuştu.

Arar, Kıbrıs yemek kültürünün korunması ve tanıtılması için hem devletin hem de sektörün birlikte hareket etmesi gerektiğini belirtti.

FSUMMIT 2026 KKTC’de yapılacak

Turizm, gastronomi ve ağırlama sektörünün öncü isimleri bir araya getiren FSUMMIT’in gelecek yıl KKTC’de yapılacağını duyuran Reha Arar, turizm sektörü için önemli bir etkinlik olacak olan FSUMMIT için devlet ve hükümetten de destek beklediklerini kaydetti.

Reha Arar, Sözen Organizasyon’un, Türkiye’yi dünya çapında önemli bir turizm, ağırlama ve gastronomi destinasyon markası haline getirme vizyonu doğrultusunda düzenlediği Uluslararası Turizm Gastronomisi Yatırımları ve Ağırlama Zirvesi FSUMMIT’i KKTC’ye taşıdığı için Gökmen Sözen’e teşekkür etti.

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