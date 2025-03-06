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Uzmanı uyardı: Bu ürünler saçların erken beyazlamasına neden oluyor

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Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Ekiz, "Bilinçsizce kullanılan saç boyaları, açıcılar, jöleler ve spreyler gibi kimyasal içerikli ürünler saçların erken beyazlamasına neden oluyor" dedi.
Uzmanı uyardı: Bu ürünler saçların erken beyazlamasına neden oluyor

Son yıllarda saç beyazlaması her yaş grubunda artış gösterirken, uzmanlar bilinçsizce kullanılan saç ürünlerinin bu süreci hızlandırdığına dikkat çekiyor.  Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Ekiz, saç sağlığını korumak için ürün seçiminde dikkat edilmesi gerekenleri ve yanlış uygulamaların saçlara nasıl zarar verdiğini açıkladı.

'SAÇ HÜCRELERİNE ZARAR VERİYOR'

Doç. Dr. Ekiz, saç beyazlamasının genetik faktörlere bağlı olmasının yanı sıra çevresel etkenlerin ve kullanılan ürünlerin de büyük rol oynadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Saç tellerimiz, melanosit adı verilen hücreler tarafından üretilen melanin pigmenti sayesinde rengini alır. Yaş ilerledikçe bu hücrelerin aktiviteleri azalır ve saçlar beyazlamaya başlar. Ancak son yıllarda, genç yaşlarda bile saç beyazlamasında ciddi bir artış görüyoruz. Özellikle bilinçsizce kullanılan saç boyaları, açıcılar, jöleler ve spreyler gibi kimyasal içerikli ürünler melanosit hücrelerine zarar vererek saçların erkenden beyazlamasına sebep oluyor."

'SİLİKON VE SÜLFAT İÇEREN ÜRÜNLERE DİKKAT'

 Piyasada sıkça rastlanan ve olağan üstü sonuçlar vadeden bazı saç bakım ürünlerinin içeriklerinin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Ekiz, "Sülfat içeren şampuanlar saçın doğal yağ dengesini bozarak saç köklerini zayıflatabilir. Silikon bazlı ürünler de ilk kullanımlarda saçlara parlak bir görünüm kazandırsa da, uzun vadede saç tellerini kaplayarak hava almasını engeller. Amonyak ve peroksit içeren boyalar saçın pigment yapısını bozarak sadece renk değişimine değil, erken beyazlamaya da yol açabilir" diye konuştu.

'DOĞAL ÜRÜNLERE YÖNELİN'

 Saç sağlığını korumanın en önemli adımının doğru ürün seçimi ve dengeli bir yaşam tarzı olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Özlem Ekiz, "Kimyasal içeriği düşük, doğal ve organik saç bakım ürünlerini tercih edin. Saçlarınızı çok sık yıkamaktan kaçının. Haftada 2-3 kez yıkamak yeterlidir. Stresten uzak durmaya çalışın; kronik stres saç dökülmesini ve beyazlamasını hızlandırabilir. Vitamin ve mineral eksikliklerini gidermek için dengeli beslenin, gerekirse doktorunuza danışarak destek alın" şeklinde konuştu.

ERKEN BEYAZLAMA NEDENLERİ

 Saç beyazlamasının sadece estetik bir sorun olarak görülmemesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Ekiz, "Ani ve hızlı beyazlama, bazı sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Özellikle B12 vitamini eksikliği, tiroit hastalıkları ve otoimmün hastalıklar saç sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden bir dermatoloji uzmanına danışarak gerekli tetkikleri yaptırmak önemlidir. Saç sağlığını korumak ve erken beyazlamanın önüne geçmek için bilinçli ürün kullanımına dikkat edilmelidir" ifadelerine yer verdi.

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