2027'de dünyanın sonunun geleceğini öngören 900 yıllık kitap tekrar gündemde

Kitabın bir yorumuna göre, kehanetler dünyanın sonunun 442 yıl sonra, 2027'de geleceğine işaret ediyor. Papa Francis'in hastaneye yatmasının ardından tartışmalı kitap yeniden gündeme geldi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in zatürre teşhisiyle 14 Şubat'ta hastanede tedavi görmeye başlamasının ardından 900 yıllık bir kehanet kitabı yeniden gündeme geldi.

Kehanetler, 1139'da Roma'yı ziyareti sırasında bir vizyon gördüğü iddia edilen İrlandalı başpiskopos St. Malachy'ye atfedilen 'Papaların Kehaneti' adlı gizemli bir metine dayanıyor.

112 kısa ve gizemli cümlenin yer aldığı kitap, 1595'de Benediktin rahibi Arnold Wion tarafından keşfedildi. Wion, Malachy'nin yazılarını Vatikan'ın gizli arşivlerinde bulduğunu öne sürdü.

Son günlerde podcastlerde, internet forumlarında ve basında tartışılan bu kitap, iddiaya göre, yazıldığı güne göre gelecekteki 109 papanın isimlerini ve özelliklerini ortaya koyuyor.

Kitabın son bölümünde, "Kutsal Roma Kilisesi'nin son döneminde, sürüsünü birçok sıkıntı içinde güdecek olan Romalı Petrus hüküm sürecek, ardından yedi tepeli şehir yıkılacak ve korkunç Yargıç halkı yargılayacak. Son," yazıyor.

Bazıları bu kehanetin, Francis'in kronik akciğer hastalığı nedeniyle papalık görevini Petrus'un devralması olarak yorumluyor. Diğerleri ise Malachy'nin Francis'in son papa olacağını ima ettiğini düşünüyor.

Her halükarda bazı kesimler bu kehanetlere dayanarak, Papa Francis'in hastalığının dünyanın sonunun geldiğine dair bir işaret olarak yorumlamaya başladı.

Kitabın bir yorumuna göre, kehanetler dünyanın sonunun 442 yıl sonra, 2027'de geleceğine işaret ediyor.

Ayrıca Ukrayna'daki savaş, ABD ile Çin arasında artan gerginlik ve Ortadoğu'daki sürekli istikrarsızlık, birçok kişide yakın gelecekte yeni bir dünya savaşının çıkabileceği korkusunu uyandırıyor.

Bu da Nostradamus veya St. Malachy gibi kahin ve bilginlerin gelecek öngörülerinin giderek daha fazla insanın ilgisini çekmesine neden oluyor.

Nitekim St. Malachy'nin Romalı Petro'yla ilgili kehanetine göre, 'son papa', Roma'nın yıkılması ve papalık kurumunun sonuyla sonuçlanacak büyük bir kargaşa döneminde Kilise'ye başkanlık edecek.

St. Malachy, azizliğe yükseltilmeden önce, İrlanda kilisesini Roma uygulamalarıyla daha uyumlu hale getirmek için yaptığı dini reformlarla tanınan bir İrlanda başpiskoposuydu.

Gerçek mi, sahtekarlık mı?

Malachy'nin Papaların Kehanetleri'ni 1139'da Roma'yı ziyareti sırasında gördüğü bir vizyon sonrasında yazdığı iddia ediliyor.

Öte yandan, bazı akademisyenler, bu gizemli metnin 16. yüzyılda politik sebeplerle uydurulduğunu veya en iyi ihtimalle çarpıtıldığını düşünüyor.

Hatta papalar hakkında yazılan 112 cümlenin tamamının Malachy değil, bir başkası tarafından yazıldığı iddiası da mevcut.

Bu iddia büyük ölçüde kitapta 1590'a kadar her bir papanın ayrıntılı ve son derece doğru bir şekilde anlatılmasından, 16. yüzyıldan sonraki papaların ise daha belirsiz şekilde resmedilmesinden kaynaklanıyor.

US Catholic dergisinde aktarılana göre, 1590'daki papalık seçimini Kardinal Girolamo Simoncelli lehine etkilemek için yazıldı. Zira kehanetlerde o dönemki yeni papa için Simoncelli'ye işaret eden nitelemeler yer aldığı düşünülüyor.

Öte yandan söz konusu seçimde Simoncelli yerine, Papa olarak Gregory XIV adını alan Niccolò Sfondrati seçilmişti.