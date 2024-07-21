Farelerin ömrünü uzatan ilaç insanların yaşlanmasını da yavaşlatabilir

Geliştirilen bir ilaçla laboratuvar farelerinin ömrünün uzatılabildiği, aynı ilacın insanların yaşlanmasını da yavaşlatabileceği belirlendi.

İnsan vücudunun gelişiminde önemli rol oynayan ve yaşlanmayı tetiklediğine inanılan protein grubundan İnterlökin-11’e karşı bir ilaç geliştirildi.

AA’nın Nature dergisinde yayınlanan araştırmadan aktardığına göre ilacın laboratuvar hayvanlarında başarılı olduğu ve ömürlerini yüzde 25 uzattığı tespit edildi.

İngiltere ve Singapur’daki ekip, öncelikle interlökin-11 üretememesi için laboratuvar farelerinin genetiğini değiştirdi. Ardından farelerin insanda 55 yaşa karşılık gelen 75 haftalık olması beklendi ve vücutlarından İnterlökin-11’in tamamen temizlenmesi için düzenli olarak ilaç verildi.

Araştırma sonucunda farelerin daha canlı ve parlak göründüğü kaydedildi. İnterlökin-11 eksikliği yaşayan farelerin daha az hastalandığı sonucuna ulaşıldı.

Kullanım için uygun bulunan ilacın insanlarda test edildiği ancak bireylerdeki yaşlanma karşıtı sonuçlarının henüz bilinmediği ifade edildi.

Bilim insanları, farelerde ulaştıkları sonuçların insanlarda da etkili olacağını düşünüyor.