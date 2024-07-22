Massive Attack, gelecek konseriyle çevreci bir atılım yapmaya hazırlanıyor

Grup, konserine gelecek hayranlarının tren kullanmalarını teşvik etmek için özel bir bar deneyimi sunmak ve elektrikli otobüstlerle ücretsiz ulaşım gibi imkanlar sunuyor.

Grubun doğduğu Bristol'daki konseri bütün gün sürecek Act 1.5 (1.5 Eylemi) adlı bir festival kapsamında gerçekleşiyor.

Konserde İrlandalı folk grubu Lankum ve Amerikan rapçi Killer Mike gibi isimler sahne alacak.

Massive Atack grubu üyesi olan ve 3D olarak da bilinen Robert Del Naja, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Gösterinin prodüksiyonu tüm yönleriyle karbonsuzlaşma açısından çığır açıcı olacak ve canlı gösterilerin yapımı için bir şablon oluşturacak. İnovasyonların ölçeği ve çevreye etkisinin azaltımıyla öne çıkacak" diyor.

Act 1.5, grubun müzik endüstrisi için iklim dostu bir gelecek inşa edilmesi yönünde yıllarca süren çalışmalarının sonucu.

Del Naja, 2019'da BBC'ye verdiği demeçte, Massive Attack'ın karbon salımlarını azaltmak için trenle Avrupa turuna başladığını söylemişti.

Grup 2021'de, Tyndall İklim Araştırmaları Merkezi'yle birlikte daha yeşil bir müzik endüstrisi için bir yol haritası çizdi.

Bu raporda ortaya konan önlemlerin birçoğu Act 1.5'te uygulanıyor.

Festivalin altyapısı elektrikli tırlar dahil olmak üzere yenilenebilir kaynaklardan gelen enerjiyi kullanıyor.

Her gıda satış noktasında yerel üreticilerden temin edilen bitki bazlı yiyecekler sunulacak.

Doğada çözünebilir tabak ile çatal ve bıçaklar kullanılırken fazla gıdanın yeniden dağıtılmasıyla atıklar en aza indirilecek.

Müzikseverlerin nasıl seyahat ettiği en mühim konu

Müzik endüstrisinin sürdürülebilirliğiyle ilgili başlıca sorunlardan biri konsere giden seyircilerin nasıl seyahat ettiği...

Bugüne kadar, özel jetini sık sık kullanan Taylor Swift gibi şarkıcıların gezileri gündeme gelse de, büyük konser turları için binlerce kişi çoğunlukla arabasıyla yolculuk yapıyor.

Hatta bazen uçakla yurt içine ya da yurt dışına gidenler bile olabiliyor. Bu gibi nedenlerle konsere gidenlerin seyahatleri müzik endüstrisinin karbon ayak izinin en büyük parçası.

Kar amacı gütmeyen A Greener Future'ın 2023'te yaptığı bir çalışmaya göre endüstrinin tüm ayak izinin yüzde 41'ini konsere gidenlerin seyahatleri oluşturuyor.

Massive Attack, uzun seyahatlerden sakınmak için biletlerinin öncelikle sadece yerel posta kodlarına satışını sağladı.

Bir diğer çözüm de izleyicilerin toplu taşımayı kullanmasını teşvik etmekti; bunun için her satılan tren biletine karşılık bir ağaç diken Train Hugger adlı bir şirketle anlaştılar.

Şirket, sadece bu konser için Bristol'ın 64 km dışına 20 bin meşe ağacı dikeceğini açıkladı.

Bunun yanında grup, tren kullanımı teşvik etmek için, kendi tuvaletleri olan VIP bir bara erişim, ekstra ön satış biletleri ve tren istasyonundan elektrikli otobüslerle ücretsiz transfer gibi teşvikler de sunuyor.

Futboldan ilham alıyor

Müzik endüstrisi, ilerici ve çevre dostu seyahat önlemleri söz konusu olduğunda sürpriz bir kaynaktan da ilham alıyor: Futbol dünyasından.

İngiltere'de futbol kulüplerinin deplasman taraftarları için ekstra tren ve otobüs kiraladığı ve ücretleri sübvanse ettiği uzun bir geçmişi var, ancak bu müzik endüstrisinde standart bir uygulama değil.

Act 1.5'in futbol dünyasıyla doğrudan bir bağlantısı daha var. Festivale yeşil enerji sağlayan şirketin sahibi Dale Vince aynı zamanda İngiltere'de Ulusal Lig futbol kulübü Forest Green Rovers'ın da sahibi.

İklim öncelikli bir modele geçen kulüp, 2018'de dünyanın ilk BM sertifikalı karbon nötr futbol kulübü ilan edildi.

Act 1.5'te geleneksel olarak çok sayıda jeneratör çalıştırıp "tonlarca yakıt tüketen" festivallerden farklı olarak, kalıcı bir yenilenebilir enerji altyapısı kurulacak ve gelecekteki gösterilerde de kullanılacak.

Massive Attack hayranları açısından gösteri çığır açıcı çevresel etkisinin dışında da hatırlanabilir; zira Del Naja, "Bristol'daki son konserimiz olabilir, bu yüzden deneyimi olabildiğince zenginleştirmeye çalışıyoruz" diyor.

"'Kapa çeneni ve şarkı söyle' dönemi bitti"

Etkinin kalıcı olması içinse endüstri çapına yayılması; bu adımın birden fazla sanatçı, mekan ve yapımcı tarafından desteklenmesi gerekiyor.

Müzik endüstrisinde hayranların sürüklediği iklim hareketi Amplify'a göre, bu yönde ilerleme sağlanıyor.

Organizasyona göre Billie Eilish bu alanda ses yükselten ve liderlik eden isimlerden biri. Sanatçı, iklim kriziyle ilgili farkındalığı artırmak ve iklim eylemini teşvik etmek için konser mekanlarında bitki bazlı beslenme seçeneklerini zorunlu tutuyor ve gösterilerinde yerel çevre gruplarını ağırlıyor.

Coldplay ise 2022 dünya turunda karbon ayak izini, önceki turuna göre yüzde 59 oranında azalttığını öne sürüyor.

Bu, büyük bir ilerleme olsa da grubun turlarının halen oldukça yüksek bir ayakizi var.

Popüler sanatçıların geniş bir erişim gücü var ve izleyicileri üzerinde önemli bir etkiye sahipler; bu da onların kamuoyunun tutumlarını değiştirmede rol oynayabileceği anlamına geliyor.

Amplify projesinin sahibi Planet Reimagened'dan Li-Ya Mar, yaz turnelerinin her durağında hayranlarını okul otobüslerinin elektrikli hale getirilmesinden bisiklet yollarının genişletilmesine kadar iklim sorunları konusunda yerel yetkililerle iletişime geçmeye teşvik eden indie pop grubu AJR'i örnek veriyor:

"AJR'den Adam Met'in söylediği gibi, tüm müzisyenler platformlarını anlamlı iklim eylemini desteklemek için kullanabilir: 'Kapa çeneni ve şarkı söyle' dönemi bitti."