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Sülüklerden ilham alınarak yeni bir cihaz geliştirildi

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Araştırmacılar, sülüklerden esinlenerek insanlarda kan alma işlemlerini kolaylaştıracak yeni bir cihaz tasarladı.
Sülüklerden ilham alınarak yeni bir cihaz geliştirildi

İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü'nden bilim insanlarının geliştirdiği vantuz biçimindeki cihaz, hastanın üst koluna ya da sırtına yerleştiriliyor.

Vantuz şeklindeki kabın içinde, dışarıdan hafif baskı uygulandığında derinin içine geçen mikro iğneler yer alıyor. Cihaz bu şekilde kısa sürede damarlardaki kanı adeta emerek kabın içine dolduruyor.

Hakemli dergi Advanced Science'ta yayımlanan araştırmada, cihazın maliyetinin çok düşük olduğuna, bu sayede sıtma gibi hastalıklarla mücadele edilen yoksul Afrika ülkelerinde etkili biçimde kullanılabileceğine dikkat çekildi.

Buna ek olarak kabın içindeki mikro iğneler, genelde kan alma işlemlerinde kullanılan büyük iğnelere kıyasla yaralanma riskini de en aza indiriyor.

Bilim insanları, cihazı aslında başka bir çalışmadan yola çıkarak tasarladıklarını söyledi. Akademisyenler, bazı ilaçları ağzın iç kısmını kaplayan mukoza zarı yoluyla kana taşıyan bir vantuz geliştirirken, böyle bir aletin kan alma işlemlerinde kullanılabileceğini de fark ettiklerini belirtti.

Araştırmacılardan David Klein, bu önceki projede sülüklerin nasıl kan emdiğini incelediklerini ve cihazı bu modele göre hazırladıklarını söyledi.

2,5 santimetrelik kabın dış kısmı silikondan, mikro iğnelerse çelikten yapılma. Fakat araştırmacılar, ileride bunu tamamen geridönüştürülebilir malzemelerden üretmeyi hedefliyor.

Bilim insanları şimdiye dek cihazı sadece domuzların üzerinde test etti. Akademisyenler, projeyi genişleterek vantuzu insanlar üzerinde denemeyi planladıklarını belirtti. 

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