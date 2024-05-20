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Güney’deki havalimanlarından valizlerle milyonlarca Euro geçiriliyor

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Rum Maliye Bakanı Makis Keravnos son beş yılda Larnaka ve Baf havalimanlarından en az 7,2 milyon Euro nakit para tespit edildiğini belirtti.
Güney’deki havalimanlarından valizlerle milyonlarca Euro geçiriliyor

Rum Maliye Bakanı Makis Keravnos son beş yıl içerisinde Gümrük Dairesi’nin Larnaka ve Baf havalimanlarından kalkışlarda ve varışlarda en az 7,2 milyon Euro nakit para tespit ettiğini açıkladı.

Haravgi’ye göre Keravnos’un, Milletvekili Nikos Yeorgiu’nun sorusu üzerine Rum meclisine sunduğu veriler 1,8 milyon euronun “refakatçisiz likit varlık tutarı” olarak, yani ülkeye kimsesiz valizlerle vardığını gösteriyor. 1,9 milyon euronun gümrük beyanı yapılarak ülkeye getirildiği ancak 2,2 milyon eurosu varışlarda, 1,2 milyon eurosu da kalkışlarda olmak üzere toplam 3,3 milyon euro  beyan edilmedi.

Gazete bu verilerin, valiz ile Güney Kıbrıs’a milyonlarca euro taşıyan Ukraynalı kadının yakalanması konusunun görüşülmesi çerçevesinde sunulduğunu yazdı. Habere göre Rum meclisindeki ilgili görüşme sırasında son beş yıl içerisinde ülkeye varışlarda beyan edilen likit varlık tutarının 105 milyon euro olduğu bilgisi de verildi.

 

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