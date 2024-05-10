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Papa’ya göre kedi köpek değil, çoluk çocuk eksiği var

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Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco, “Köpek, kedi sıkıntısı yok, bunlar eksik değil. Çocuk eksikliği var” dedi.
Papa’ya göre kedi köpek değil, çoluk çocuk eksiği var

Reuters‘ın haberine göre Avrupa’daki demografik kriz üzerine bir konferansta konuşan Papa, silah ve doğum kontrol endüstrilerini yaşamı yok etmekle suçladı: “Bir demografi uzmanının bana söylediği bir gerçek var. Şu anda en çok gelir getiren yatırımlar silah fabrikaları ve doğum kontrol hapları. Biri yaşamı yok ediyor, diğeri yaşamı engelliyor. Nasıl bir geleceğimiz var? Bu çok çirkin.”

Avrupa’nın doğurganlık oranı son 10 yıldır kadın başına 1,5 civarında. Bu oran Doğu Asya’da görülen düşük seviyelerin üzerinde ama nüfus seviyesini korumak için gereken 2.1’in de çok altında.

Papa, doğum sayısının bir halkın umudunun ilk göstergesi olduğunu ve Avrupa’nın giderek ‘yaşlı, yorgun ve boyun eğmiş’ bir kıtaya dönüştüğünü söyledi: “Evler eşyalarla doldu ve çocuklardan boşaldı, çok üzücü yerler haline geldi. Küçük köpek, kedi sıkıntısı yok, bunlar eksik değil. Çocuk eksikliği var.”

Francesco, hükümete annelerin iş ve çocuk bakımı arasında seçim yapmak zorunda kalmamalarını sağlayan ve genç çiftlere istikrarlı bir iş ve ev satın alma şansı veren politikalar geliştirme çağrısında bulundu.

Papa hamilelikten kaçınmanın doğal yollarını destekliyor.

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