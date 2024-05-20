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Yunanistan Dışişleri Bakanı: Derhal masaya otursunlar

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in diyalog olması gerektiği görüşünü ortaya koyarak “derhal masaya otursunlar” dedi.
Yunanistan Dışişleri Bakanı: Derhal masaya otursunlar

Alithia “Derhal Masaya Otursunlar” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Yerapetridis’in “Real News” isimli gazeteye verdiği özel röportajı aktardı.

Habere göre, Yerapetridis, “Kıbrıs sorununun çözümüne öncelik veren Yunanistan, Nikos Hristodulidis ve Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar’ın derhal diyalog masasına oturmasına önem veriyor.” ifadesini kullandı.

Kıbrıs sorununun Yunan dış politikasının en üst önceliği olduğunu söyleyen Yerapetridis, Cumhurbaşkanı Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in diyalog masasına oturması yönünde çalıştıklarını söyledi.

Yerapetridis, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in Ankara ziyareti ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesi sırasında Kıbrıs sorununun da ele alındığını anlattı. Yunanistan’ın tutumunun net olduğunu belirterek, “İki tarafın BM Güvenlik Konseyi’nin iki bölgeli iki toplumlu federasyon kararı zemininde görüşmesi gerektiğini” savundu.

Diyaloğun başlaması ve Kıbrıs sorununa “kararlar çerçevesinde sürdürülebilir ve faydalı bir çözüme götürecek verimli bir diyalog olması gerektiğini" söyleyen Yerapetridis, “Yunan ve Kıbrıs hükümeti, Türk-Yunan ilişkilerinin iyileşmesinin Kıbrıs sorununda diyaloğun başlamasına ancak olumlu sonuç verebileceği konusunda hemfikirdir.” dedi.  

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetridis, BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ve Genel Sekreter Antonio Guterres ile aralarında mükemmel düzeyde bir iş birliği olduğunu belirterek, “iki taraf arasında diyalog mekanizmasını aktifleştirebilmek için düzenli olarak iletişim kuruyor ve görüşüyoruz.” ifadesini kullandı.

Yorgos Yerapetridis, Miçotakis ile Erdoğan’ın Eylül 2024'te BM Genel Kurulu çerçevesinde tekrar görüşeceğini, gerek duyulursa Washington’da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde de görüşme yapacağını söyledi. Türk-Yunan Yüksek İş Birliği Konseyi’nin yıl sonunda Ankara’da toplanacağını kaydeden Yerapetridis, olumlu ajanda ve güven yaratıcı önlemlere ilişkin yeni bir siyasi görüşme turu da olacağını anlattı.

Gazete,ye göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in de cumartesi günkü açıklamasında “Holguin’in çabalarını kesinlikle çıkmaza sürüklenmediğini” söyledi.

-Holguin, raporu sunmadan önce Holguin ile görüşecek

Öte yandan Fileleftheros, Yerapetridis’in “Real News”e röportajını aktardığı haberinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterress’in, Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile Haziran ayı başlarında bir araya geleceğini ve Holguin raporunu hazırlamadan önce gelişmelerin seyrini görüşeceğini yazdı.

Haberde, Holguin’in başlıca hedefinin iki liderin ortak bir görüşme yapması olduğu dikkate alındığında, durumu daha da zorlaştırmamak için raporunda çok dikkatli olacağının değerlendirildiği kaydedildi.

Holguin’in, Kıbrıs’taki temaslarıyla ilgili raporunu yazmadan önce BM Genel Sekreteri ile görüşecek olmasının önemli olduğuna işaret edildi.

“AKEL’in önerisini değerlendirsin, en azından Ulusal Konsey’de görüşülmesini kabul etsin”

 

Aynı gazete, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun “AKEL, Kıbrıs’taki ve geniş bölgedeki enerji olgularının değerlendirilmesi önerisini yeniden gündeme getirerek, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’i öneriyi değerlendirme ya da en azından Rum Ulusal Konseyi çerçevesinde görüşülmesini kabul etmeye çağırdığını yazdı.  

Gazetenin AKEL’in bildirisine dayandırdığı habere göre, Stefanu, Kıbrıs sorununun bugün 1974 sonrasında hiç olmadığı kadar kritik bir dönemeçte olduğunu vurguladığı dünkü açıklamasında, Kıbrıs sorunundaki durağanlığın fiili durumu kalıcılaştırma konusunda Türkiye’nin “ekmeğine yağ sürdüğünü” söyledi.

Stefanu, Türk tarafının tezini iki devlet çözümü olarak değiştirmesi ve şu ana kadar Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in aldığını söylediği inisiyatiflerin hiçbir sonuç vermemesi nedeniyle çözüm dinamiği yaratmak için başka öneri ve enstrümanlar aramak zorunda kaldıklarını belirtti. Stefanu, Hristodulidis’e AKEL’in enerji odaklı önerisini değerlendirme çağrısı yaptı.

 

Haravgi, Stefanu’nun açıklamasını manşetten “Durgunluk, Türk Politikasını Ekmeğine Yağ Sürüyor… Stefanu, Hristodulidis',e AKEL’in Önerisini Değerlendirmeye Çağırdı” başlığıyla aktardı.

 

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