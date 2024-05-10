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Epic Games’ten bu ay birçok ücretsiz oyun

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Platformda ‘Cat Quest II’ ve ‘Orcs Must Die! 3’ oyunları yarına kadar ücretsiz.
Epic Games’ten bu ay birçok ücretsiz oyun

‘Circus Electrique’ ve ‘Firestone Free Offer’ oyunları da yarından itibaren Epic Games Store üyelerine ücretsiz olacak.

Ayrıca Steam’de 19,99 dolara (yaklaşık 650 lira) satılan ‘Patron’ 13 Mayıs’a kadar Steam’de 6,60 lira.

Platformun bu ay vereceği 440 dolar (yaklaşık 14 bin 100 lira) değerindeki ücretsiz oyunlar şöyle:

  • Modular Sci-Fi Indoor/Outdoor environment pack – Rocky Swampy Planet
  • Tokyo Stylized Environment
  • Advanced Flock System
  • Replicated Grab System
  • Environment Bundle
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