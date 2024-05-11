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Samanyolu’nda Güneş’ten 33 kat büyük kara delik keşfedildi

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Gökbilimciler, şimdiye kadar tespit edilen en büyük yıldızsal kara delik keşfetti. Samanyolu Galaksisi’nde kütlesi Güneş’ten 33 kat büyük olan kara deliğe ‘Gaia-BH3’ adı verildi.
Samanyolu’nda Güneş’ten 33 kat büyük kara delik keşfedildi

Dünya’ya yaklaşık 2 bin ışık yılı uzaklıktaki Gaia-BH3, şimdiye kadar keşfedilmiş gezegenimize en yakın ikinci kara delik. Keşfi Londra Üniversite Akademisi’nden George Seabroke ve ekibi Gaia teleskobunu kullanarak yaptı.

New Scientist’in aktardığına göre kara deliğin keşfi sürpriz değil. Seabroke keşifle ilgili şöyle konuştu: “Böylesine büyük bir kara deliğin bulunması tam bir sürpriz değildi, ağır cisimlerin hareketlerinin neden olduğu uzay-zamandaki dalgalanmalar olan yerçekimi dalgalarını keşfeden deneyler, diğer galaksilerde bu dalgaların izlerini bulmuştu.”

Kara delikler, ışığın kendilerinden kaçamaması nedeniyle yörüngelerinde dönen ve içine düşen sıcak malzemenin parıltısı tespit ederek keşfedilir. Ama Gaia-BH3 şu an için uykuda ve herhangi bir maddeyi yutmuyor. İngiltere’deki gökbilimciler bundan dolayı boş bir alanın etrafında dönüyormuş gibi görünen bir yıldızın garip hareketini fark ederek kara deliği keşfettiler.

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