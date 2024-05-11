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Bahçede yetiştirebileceğiniz altı sebze

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Özellikle kuru bir iklimde yaşıyorsanız belirli türdeki ürünleri canlı tutmak zor
Bahçede yetiştirebileceğiniz altı sebze

Özellikle kuru bir iklimde yaşıyorsanız belirli türdeki ürünleri canlı tutmak zor. Ama umut var! Bahçe uzmanlarının tavsiye ettiği bazı sebzeler, fazla su olmadan da büyüyebiliyor. Bu da bakımlarını kolaylaştırıyor.

1. Kabak

Kabak ilk başta düzenli sulamaya ihtiyaç duysa da ekildikten sonra çok fazla endişelenmenize gerek yok. Derin kök sistemleri sayesinde bu bitkiler en başından beri hapsedilmiş nemle büyüyebilir.

2. Taze fasulye

Pek çok fasulye türü kuraklığa dayanıklı. Sırık fasulyesi dahil. Sırık fasulyesinin bahçenize eklenmesi son derece kolay çünkü derin nem için daha aşağıya ulaşabilen daha derin kökleri var.

3. Lahana

Lahanayı çok sık sulamanız gerekmese de toprağa derinlemesine nüfuz etmesi gerekir. Haftada yaklaşık 16-32 cc su lazım. İster yağmurdan ister kendi başınıza yaptığınız sulamadan. Lezzetli bir hasat için bitkiyi düzenli sulayın.

4. Roma domatesi

Roma domatesleri kuraklık koşulları için mükemmel domatesler. Bu domates türü özellikle olgunlaştıktan ve yaz sonuna doğru yemeye hazır hale geldikten sonra konserve ve sos için ideal.

5. Patlıcan

Kuru koşullara dayanabilecek doğru patlıcan çeşidini seçtiğinizde şaşırtıcı bir verim elde edebilirsiniz. Patlıcanlar sıcak koşullarda gelişir ancak kuraklığa dayanıklı bu bitkinin haftada en az 16 cc yağmura ihtiyacı var. Bölgenizde yağmur nadir ise haftada en az bir kez toprağı kendiniz iyice ıslatmanız gerekir.

6. Bamya

Bamya kuru koşullara dayanıklı olduğu bilinen bir sıcak hava bitkisi, ancak özellikle uzun süreli sıcaklarda daha fazla sulama gerekebilir. Her hafta bir buçuk kez derin bir ıslatma yeterli. Yetiştirdiğiniz herhangi bir sebzede olduğu gibi, yabani otları kontrol etmek önemli. Böylece bitki, istilacı yabani otlarla su ve toprak besinlerini paylaşmaz.

 

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