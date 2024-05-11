Deniz yosunu madenciliği mi! O da ne?

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) bilim insanları, deniz yosununun kollarında saklı değerli bir şey olup olmadığını araştırdı. Araştırma Projeleri Ajansı (ARPA-E), deniz yosununun platin ve rodyum gibi önemli malzemelerin yanısıra neodim, lantan, itriyum ve disprosyum gibi nadir toprak elementleri için bir kaynak olup olamayacağını araştıran üç girişime 5 milyon dolar yatırım yaptı.

Popular Science’a göre deniz yosunu tarafından yakalanabilen ve konsantre halde depolanabilen bu değerli elementler yeşil enerjiye geçiş ve pek çok teknoloji için önemli. Bu yönüyle deniz yosunu, geleneksel madenciliğe ve derin deniz madenciliğine bir alternatif oluşturabilir.

Alaska Fairbanks Üniversitesi deniz yosunu uzmanı Schery Umanzor, “Sürecin tamamında pek çok karmaşıklık var ve bu yüzden ‘çok keşifsel’ kategorisinde yer alıyor. Eğer başarılı olursak sonuçları çok ciddi olacaktır” dedi. Umazor’a göre deniz yosunları hızlı büyüyor ve bunu yapmak için sudan mineralleri emiyor. Ardından hücre duvarları sülfatlı polisakkaritlerden (uzun şeker molekülü zincirlerinden oluşan bileşikler) yapılandırılıyor. Dolayısıyla bunlar yüzen pozitif yüklü mineralleri deniz yosunlarında topluyor.

Şimdiye kadar yapılan çalışmalar, deniz yosunlarının beton veya biyoyakıt üretiminde kullanılan karbon açısından zengin ve fosfor gibi elementler içeren ikincil bir mineral bileşen üretmek için işlenebileceğini gösteriyor.

Tüm bu araştırmaların temelindeyse deniz yosununun bu mineralleri neden emdiği, bunu yararlı olacak kadar yüksek seviyelerde yapıp yapamayacağı ve elementlerin finansal olarak uygulanabilir bir şekilde çıkarılıp çıkarılamayacağı gibi önemli ve cevaplanmamış sorular var.

Umanzor, deniz yosununun değerli maddeleri yakalamak için bir araç haline geleceğini hiç düşünmediğini belirtiyor: “Ancak daha yeşil bir dünya yada daha mavi bir dünya için fikirlerimizle uyumlu olan diğer olasılıkları keşfetmeye değer.”