Miçotakis: Türkiye’yle kanallar açık kalmalı

Ekathimerini’nin haberine göre Miçotakis, altıncı yüzyıldan kalma yapının camiye dönüştürülmesinden duyduğu ‘derin memnuniyetsizliği’ Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a aktaracağını söyledi.

Başbakan, daha önce Yunanistan’daki bir söyleşide Kariye Cami’nin ibadete açılmasıyla ilgili şöyle konuşmuştu: “Şehirde cami sıkıntısı yok. Kültürel mirasa böyle davranılmaz. İstanbul bin yıldan fazla bir süre Bizans’ın ve Ortodoksluğun başkentiydi. Biz anıtları koruruz, asla böyle bir şey yapmayız.”

Miçotakis, Yunanistan’ın son yıllarda Müslüman anıtlarına saygı gösterme konusundaki tutumunu değiştirmediğini belirterek şöyle konuştu: “Türk hükümetinin bu tercihinden duyduğum güçlü memnuniyetsizliği ifade etmek üzere bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gitmek, Türk-Yunan ilişkilerinde son bir yıldaki önemli ilerleme adımlarını iptal edecek bir kriz yaratmaktan çok daha iyidir.”