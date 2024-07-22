Paris Olimpiyatları Cuma günü başlıyor

Paris Olimpiyatları için geri sayım başladı. 16 Nisan'da Atina'da yakılan Olimpiyat ateşinin 26 Temmuz'da Paris'e varması bekleniyor.

Oyunlar 26 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Daha önce 1900 ve 1924 Olimpiyatlarına ev sahipliği yapan şehir üçüncü kez olimpiyat düzenliyor.

Son açıklanan listeye göre Türkiye 18 spor dalında 102 sporcuyla oyunlarda yer alacak. Kafilede 2012 Londra Olimpiyatları'ndan sonra ikinci kez kadın sayısı erkek sporculardan fazla olacak.

REKLAM Türk kafilesinde en fazla kadın sporcunun yarışacağı spor dalı, 13 voleybolcu ile Kadın Voleybolu olacak. Erkeklerde ise 10 atletle atletizm en fazla erkek sporcunun yarışacağı spor dalı oldu.

Kafiledeki en genç sporcu yüzme takımında yer alan 16 yaşındaki Kuzey Tunçelli.

Güvenlik bu yıl yaz oyunları ile ilgili en mühim konuların başında geliyor.

Sıradışı bir tören için ilk kez stadyum sınırları içinde olmayan bir açılış organize edildi.

Ülke kafilelerinin Paris’in sembollerinden Seine Nehri’nde botlarla geçit yapması planlanıyor. IŞİD’in saldırı tehditleri nedeniyle bu planın alternatifleri de hazırlanmıştı.

Fransız organizatörler, 10 binden fazla atletin, 6 kilometrelik nehir boyunca, görsel bir şölen içinde geçidi tamamlamasını planlıyor.

600 bin kişinin izlemesi için yapılan ilk plan, 300 bin kişiye çekilmiş durumda. Bununla birlikte kente oyunlar için gelecek turistlerin açılışa biletsiz giriş yapabilmesi planı da değişti. Buna göre seyirciler açılış törenine davetiye ile katılabilecek.

Paris yaklaşık iki ay sporun başkenti olacak

Paris Yaz Olimpiyatları, 26 Temmuz-11 Ağustos arasında 10 bin 500 atletin katılımıyla 329 farkı müsabaka yapılacak.

Ardındansa 28 Ağustos - 8 Eylül arasında Paralimpik Oyunları başlayacak. 4 bin 400 atlet 549 farkı müsabakada yarışacak.

Olimpiyat Oyunları'na 206 ülke, Paralimpik Oyunlara 184 atlet katılacak.

Paris’e oyunlar boyunca 15 milyondan fazla turist gelmesi bekleniyor.

Merakla beklenen atletizm etkinlikleri Stada de France’te yapılacak.

Maraton yarışı Olimpiyat tarihinde ilk kez halkın katılımına açık olacak.

20 bin amatör sporcu, Olimpiyat parkurunda gece yapılacak bir yarışa katılacak.