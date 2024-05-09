Avrupa’nın birlik projesi 74 yaşında

Avrupa Birliği (AB), son dönemde Rusya’yla savaşan Ukrayna’ya destek sağlama, Orta Doğu’da tırmanan gerilimde ortak tutum belirleme, göç krizlerine sürdürülebilir yanıtlar verme gibi çeşitli alanlarda mücadele ediyor.

Schuman Planı, Avrupa’da kalıcı barışı sağlamak için Fransız-Alman ortak kömür ve çelik üretimini sağlamasını önerdi. Bu öneriyle 1951’de Federal Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Belçika ve Lüksembug tarafından Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) kuruldu.

AKÇT, 1957’de Avrupa Ekonomik Topluluğu’na (AET) dönüştü. Bu dönüşüm Avrupa’nın ekonomik entegrasyonunu sağladı.

AB’nin genişlemeleri

AB, kuruluşundan bu yana yedi kez genişledi ve yeni anlaşmalarla yapısını şekillendirdi:

1973’te İngiltere, Danimarka ve İrlanda birliğe katıldı. Üye sayısı 12 oldu.

1981’de Yunanistan AB’ye üye oldu.

1985’te Almanya, Belçika, Fransa, Lüksemburg ve Hollanda Şengen Anlaşmasını imzaladı. Sınırlardaki vize ve gümrük kontrolleri kaldırıldı.

1986’da İspanya ve Portekiz AB’ye katıldı.

1993’te Maastricht Antlaşması, AB’nin mevcut yapısını oluşturan nihai anlaşma oldu. Aynı yıl Kopenhag Zirvesi’nde, AB’ye üyelik kıstasları belirlendi.

1 Ocak 1995’ten itibaren ‘Avrupa Birliği’ olarak anılan birliğe Avusturya, Finlandiya ve İsveç katıldı.

olarak anılan birliğe Avusturya, Finlandiya ve İsveç katıldı. 1999’da ortak para biri ‘avro’ kabul edildi ve 2002’de 12 ülkede tedavüle girdi.

2004’te Çek Cumhuriyeti, Estonya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Slovakya ve Slovenya AB’ye katıldı.

2007’de Bulgaristan ve Romanya, 2013’te Hırvatistan birliğe katıldı.

AB’nin şu andaki aday ülkeleri Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Gürcistan, Moldova, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Ukrayna ve Türkiye bulunuyor.

Türkiye’nin AB’ye katılım müzakerelerinde, halihazırda 16 fasıl müzakereye açılmış olup, bir tanesi geçici olarak kapatılmıştır.

2008’de başlayan küresel kriz, AB’yi kamu açığı, rekabet gücü kaybı ve işsizlik sorunlarıyla karşı karşıya bıraktı. Avro bölgesi 2009’da yüzde 4,1 küçülerek tarihindeki en büyük daralmayı yaşadı.