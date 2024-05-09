  • BIST 10269.91
  • Altın 2414.291
  • Dolar 32.2246
  • Euro 34.7866
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAOnur haftası 8-17 Mayıs tarihlerinde

Avrupa’nın birlik projesi 74 yaşında

» »
Avrupa Birliği (AB), son dönemde Rusya’yla savaşan Ukrayna’ya destek sağlama, Orta Doğu’da tırmanan gerilimde ortak tutum belirleme, göç krizlerine sürdürülebilir yanıtlar verme gibi çeşitli alanlarda mücadele ediyor.
Avrupa’nın birlik projesi 74 yaşında

Schuman Planı, Avrupa’da kalıcı barışı sağlamak için Fransız-Alman ortak kömür ve çelik üretimini sağlamasını önerdi. Bu öneriyle 1951’de Federal Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Belçika ve Lüksembug tarafından Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) kuruldu.

AKÇT, 1957’de Avrupa Ekonomik Topluluğu’na (AET) dönüştü. Bu dönüşüm Avrupa’nın ekonomik entegrasyonunu sağladı.

AB’nin genişlemeleri

AB, kuruluşundan bu yana yedi kez genişledi ve yeni anlaşmalarla yapısını şekillendirdi:

  • 1973’te İngiltere, Danimarka ve İrlanda birliğe katıldı. Üye sayısı 12 oldu.
  • 1981’de Yunanistan AB’ye üye oldu.
  • 1985’te Almanya, Belçika, Fransa, Lüksemburg ve Hollanda Şengen Anlaşmasını imzaladı. Sınırlardaki vize ve gümrük kontrolleri kaldırıldı.
  • 1986’da İspanya ve Portekiz AB’ye katıldı.
  • 1993’te Maastricht Antlaşması, AB’nin mevcut yapısını oluşturan nihai anlaşma oldu. Aynı yıl Kopenhag Zirvesi’nde, AB’ye üyelik kıstasları belirlendi.
  • 1 Ocak 1995’ten itibaren ‘Avrupa Birliği’ olarak anılan birliğe Avusturya, Finlandiya ve İsveç katıldı.
  • 1999’da ortak para biri ‘avro’ kabul edildi ve 2002’de 12 ülkede tedavüle girdi.
  • 2004’te Çek Cumhuriyeti, Estonya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Slovakya ve Slovenya AB’ye katıldı.
  • 2007’de Bulgaristan ve Romanya, 2013’te Hırvatistan birliğe katıldı.

AB’nin şu andaki aday ülkeleri Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Gürcistan, Moldova, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Ukrayna ve Türkiye bulunuyor.

Türkiye’nin AB’ye katılım müzakerelerinde, halihazırda 16 fasıl müzakereye açılmış olup, bir tanesi geçici olarak kapatılmıştır. 

2008’de başlayan küresel kriz, AB’yi kamu açığı, rekabet gücü kaybı ve işsizlik sorunlarıyla karşı karşıya bıraktı. Avro bölgesi 2009’da yüzde 4,1 küçülerek tarihindeki en büyük daralmayı yaşadı.

Birliğin güçlü üyelerinden Britanya, 23 Haziran 2016’da yapılan referandumla AB’den çıkma kararı aldı. Dört yıl süren sancılı sürecin ardından 31 Ocak 2020’de Britanya resmen AB’den çıktı.

Şubat 2022’de savaşın 80 yıl sonra Avrupa kıtasına dönmesiyle, AB, dış ilişkilerden savunmaya, ekonomiden enerjiye birçok alanda sınav vermeye başladı.

Rusya-Ukrayna savaşında net tavır alan AB, şimdiye kadar Kiev’e çok sayıda silah ve mühimmat yolladı. Ukrayna’ya 24 Haziran 2022’de AB’ye aday ülke statüsü verildi.

AB ve İsrail’in Gazze’ye saldırısı

İsrail’in Gazze’ye 7 Ekim 2023’de başlattığı sivil kayıplara yol açan saldırıları karşısında AB, ortak tutum belirlemek konusunda zorlandı.

AB liderleri, duruma ilişkin değerlendirmelerinde Gazze’deki can kayıpları ve kötüleşen insani durumu görmezden gelerek sık sık ‘İsrail’in kendini savunma hakkı’na dair açıklamar yaptılar.

Avrupa başkentlerinde düzenlenen Filistin’e destek gösterilerinde AB’nin ‘insan hakları konusunda sınıfta kaldığı’‘çifte standartlar birliği’ olduğu vurgulandı.

AB liderleri, 7 Ekim’den sonra toplandıkları zirvelerde ancak ‘insani ateşkes’ çağrısında bulunabildiler.

AB’nin geleceği

AB liderleri son zirvelerde Batı Balkanlar’daki ülkelerin tümünün katılım sürecinin hızlandırılması konusunda hemfikir. Birlik de kendi içinde 2030’a kadar yeni üyeleri kabul etmek için hazırlanmaya mutabık.

AB’ye üye 27 ülkede 400 milyon seçmen, 6-9 Haziran’da sandığa gidecek.

Küresel salgın, enflasyon ve savaşla karşı karşıya kaldığı beş zorlu yılın ardından seçime gitmeye hazırlanan AB’de, aşığı sağcı partilerin parlamentodaki sandalye sayısını artırması bekleniyor.

Avrupalıların yüzde 47’si hayat standartlarının geçen yıl düştüğünü, yüzde 37’si faturalarını ödemekte zorladığını ve yüzde 73’ü de yaşam maliyetlerinin 2024’te daha da artacağını düşündüğünü söylüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AB'den Meta'ya soruşturma30 Nisan 2024 Salı 18:31
  • Araştırma: T-rex türü dinozorlar sanıldığı gibi zeki değil29 Nisan 2024 Pazartesi 18:15
  • İspanya, 4 ülke ile aynı anda Filistin devletini tanımayı planlıyor25 Nisan 2024 Perşembe 20:22
  • AB'nin büyük porno siteleri için getirdiği katı kurallar yürürlüğe girdi24 Nisan 2024 Çarşamba 22:42
  • Sahra tozu Atina'da gökyüzünü turuncuya boyadı24 Nisan 2024 Çarşamba 20:54
  • Sarhoş Hasta Sendromu: Vücudunun alkol ürettiğini kanıtlayan Belçikalı sürücü ceza almaktan kurtuldu23 Nisan 2024 Salı 20:41
  • 4 bin 200 yıllık "zombi mezarı" bulundu22 Nisan 2024 Pazartesi 20:21
  • AKEL’den Kosova meselesi hakkında açıklama: Rum Yönetimi için tehlikelere gebe20 Nisan 2024 Cumartesi 13:34
  • Zenginlerden daha fazla vergi alınmasını isteyen eylemcilerden AP önünde şişme jetli protesto19 Nisan 2024 Cuma 21:24
  • AB liderleri İsrail'e saldırısı nedeniyle İran'a yaptırım kararı aldı18 Nisan 2024 Perşembe 15:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti