Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları ( USARGames 2024) Ödül töreni yapıldı

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı koordinesinde; Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyine (IUSARC) üye üniversitelerin arama kurtarma kulüplerine kayıtlı gençlerin katılımı ile “USARGames 2024 Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları” gerçekleştirildi.

“USARGames 2024 Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları” yarışmalarında dereceye giren arama kurtarma ekipleri için, 05 Mayıs 2024 tarihinde Sivil Savunma Teşkilatı Kamelyası’nda ödül töreni düzenlendi.

Törene, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Eski Meclis Başkanı Hakkı Atun, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Kadir Bayraklı ve üniversite yetkilileri katıldı.

USARGames 2024 Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları’nda:

Birinci Akdeniz Karpaz Üniversitesi,

İkinci Kıbrıs Amerikan Üniversitesi

Üçüncü Doğu Akdeniz Üniversitesi oldu.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca ödül töreninde yaptığı konuşmada, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı olarak, 2012 yılında tamamen insani maksatlarla oluşturulan Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi ile işbirliği içerisinde yürütülen birçok faaliyetleri bulunduğunu, bunlar arasında en çok ilgi gören faaliyetin gençlerin doğrudan katılım göstererek, afet yönetiminin müdahale safhasında gerçekleştirdikleri uygulamaları tecrübe etme şansı buldukları “Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları olduğunu söyledi.

Karaca, 2016 yılında ilki gerçekleştirilen oyunların tanınırlığının gün geçtikçe arttığını, bugüne kadar yüzlerce öğrencinin katılımıyla ses getiren bir etkinlik haline geldiğini kaydederek, “Temennimiz, önümüzdeki yıllarda da bu ve benzeri faaliyetlerin artarak devam etmesi, bu vesileyle konseyimizin kuruluş amaçlarından biri olan gençlerin afet yönetimi konusunda daha da bilinçli hale gelmesidir” dedi.

Karaca, farklı ülkelerden ve kültürlerden gelen öğrencilerin Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma oyunlarında edindikleri bilgi ve becerileri tecrübe ederek, kendi ülkelerinde gerekli durumlarda hazır bulunabileceklerini belirtti.

Karaca, ulusal ve uluslararası faaliyetlerde gençlerin arama kurtarma alanında kendilerini geliştirmelerinin ve profesyonel ekipler için birer destek unsuru olarak yetişmelerinin 06 Şubat 2023 tarihinde Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinde bir kez daha anlaşıldığına vurgu yaparak, Adıyaman’da yürütülen arama kurtarma çalışmaları esnasında önemli katkılarda bulunan gençlere ve ekiplere teşekkür ederken, hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

Karaca, yarışmaların rekabetçi bir ruhla gerçekleştirilmesine rağmen, bu organizasyonda kaybedenin olmadığını ve kazananın dostluk olduğunu belirterek, “Bizler afet yönetimi alanında faaliyet gösteren kurumlar olarak gençlerin sergilediği azim ve başarılardan ilham alarak, onlara bu alanda verdiğimiz desteği sürdürmekte kararlı olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyoruz” dedi.

Karaca, oyunların icrası süresince faaliyetlerine ilgi ve katılım gösteren öğrenciler ve onlara çıktıkları bu güzel yolda yol gösterici olan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı personeline teşekkür etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre törende yaptığı konuşmada, Sivil Savunma’nın ülkemizin vazgeçilmez bir kurumu olduğunu belirterek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bu tür faaliyetlerin artarak devam etmesinden gurur duyduklarını ifade etti.

Töre, devlet olmanın gereğini yerine getirmenin herkesin görevi olduğunu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bir milli devlet olduğunu ifade ederek, Kıbrıs’ta veya dünyanın başka ülkelerinde de doğal afetler olabileceğini, öğrencilerimizin ve Sivil Savunma Teşkilatlarının bunlara hazır olması gerektiğini kaydetti.

Çok yakın bir geçmişte Anavatan Türkiye’de bir deprem felaketi yaşandığını, ülkemizden başta Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı olmak üzere, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve itfaiye ekipleri ile gönüllülerin yardım faaliyetlerine katılmak üzere anavatana gittiklerini belirten Töre, Şampiyon Melekler ile tüm yaşamını yitirenlere rahmet diledi.

Afetlerin her an olabileceğini ancak en az kayıplarla atlatılmasının devletin görevi olduğunu ifade eden Töre, daha donanımlı bir Sivil Savunmanın ve her açıdan geliştirilmesinin önemine dikkat çekerek, bu çerçevede Sivil Savunma Teşkilatına başarılar diledi.

Gazze’de yaşanan acılara da değinen Töre, insanlığın medeniyetin nerede olduğunu, ne yaptıklarını sordu. Töre, Gazze’de insanların toplu halde katledilmesinin, yardım edilememesinin anlaşılmaz olduğunu belirterek, orada yaşananların insanlık utancı olduğunu ancak yapanların utanmadığını söyledi, “Hepsine yazıklar olsun” dedi.

Töre, Üniversite Arama Kurtarma Oyunlarının her yıl düzenlendiğini, bu yarışmaları düzenleyenleri tebrik ettiğini, bundan sonra da Sivil Savunma Teşkilatı’nın daha güzellerini yapacağını belirtti.

Töre, oyunlara katılan gençlerle gurur duyduğunu ifade ederek, katılımlarından dolayı gençlere ayrıca teşekkür etti.