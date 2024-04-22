Türkiye'nin Teknoloji Liderleri DAÜ Yapay Zeka Zirvesi'nde Buluştu

TÜRKİYE’NİN TEKNOLOJİ LİDERLERİ DAÜ YAPAY ZEKA ZİRVESİ’NDE BULUŞTU

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ev sahipliğinde DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcılığı’na bağlı Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü bünyesindeki Yazılım ve Yapay Zeka Geliştirme Kulübü tarafından organize edilen “Yapay Zeka Zirvesi’24” 20 Nisan 2024 Cumartesi günü, 10:00 – 18:00 saatleri arasında Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirildi. Döveç Group of Companies ana sponsorluğunda düzenlenen ve Türkiye’nin teknoloji liderlerinin konuşmacı olarak katıldığı söz konusu etkinlikte dünya genelinde hizmet veren Microsoft, IBM, Google, Türk Hava Yolları, Amazon, Mext ve Huawei şirketlerinden uzman katılımcılar geleceğin dünyası ile ilgili sunumlar gerçekleştirdiler.

yoğun olduğu söz konusu etkinliğe DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Rauf Denktaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak, Fakülte öğretim üyeleri ile çok sayıda öğrenci katıldı. Etkinlik açılışında konuşan DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü Öğrenci Kulüpleri Birim Sorumlusu Çiğdem Duvarcı, öğrenci kulüplerinin gerek öğrencilere gerekse topluma yönelik yıl boyu çeşitli etkinlikler planladığını ve mezuniyetleri öncesi sektörle iletişimlerini arttırdıklarını bildirdi. Girişimci ve yenilikçi gençlerden oluşan DAÜ Yazılım ve Yapay Zeka Geliştirme Kulübü ile her zaman gurur duyduklarını bildiren Duvarcı, kulübün yıl boyu gerçekleştirdiği etkinliklerini Yapay Zeka Zirvesi ile taçlandırdığını aktardı.

DAÜ Yazılım ve Yapay Zeka Geliştirme Kulübü Başkanı M. Oktar Önder Kulüp etkinlikleri hakkında bilgiler vererek, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürlülerini iletti. Yapay zekanın sadece popüler bir sohbet olmadığını geleceğin değil günümüzün teknolojisi olduğunu aktaran Önder “Gelecek nesil bizleriz bu zirveden güzel bilgiler edileceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Etkinlik ana sponsoru Döveç Group of Companies adına konuşma gerçekleştiren Reklam, Pazarlama ve Satış Müdürü Redif Ekinci, DAÜ ev sahipliğinde gerçekleşen söz konusu zirvede ana sponsor olmaktan gurur duyduklarını belirtti. Ekinci, Döveç Group olarak, gençlerin bu alandaki potansiyellerini keşfetmeleri ve kariyer planlamalarını yapmaları için ilham verecek platformlar sunmaya ve genç nesillere her zaman destek vermeye devam edeceklerinin altını çizdi.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, katılımlarından dolayı herkese hoş geldiniz diyerek son yıllarda günlük hayatta sıkça duymaya başlanılan yapay zeka konusunun giderek önem kazandığını belirtti. Prof. Dr. Kılıç, yapay zekanın her alanda kullanılmaya başladığını aktararak, gelişen rekabet ortamında mücadele edebilmek adına yapay zeka kullanımının kaçınılmaz olduğunu vurguladı. DAÜ’nün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) en köklü devlet üniversitesi olduğunu ve gelişen teknolojileri yakından takip ettiğini belirten Prof. Dr. Kılıç, bu bağlamda Mühendislik Fakültesi altında Yapay Zeka Mühendisliği lisans programına öğrenci kabul ettiklerini bildirdi. Söz konusu etkinlik ile yapay zeka alanındaki uzmanlarla bir araya gelindiğini dile getiren Prof. Dr. Kılıç, kendilerini DAÜ’de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Prof. Dr. Kılıç, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Açılış konuşmalarının ardından Microsoft’tan Daron Yöndem “Meet My I Sidekick” konulu sunum gerçekleştirdi. Sunumlar, Google’dan Neşe Umut “İnovasyonun Yeni Yüzü: Üretken Yapay Zeka”, IBM’den Gökçen Karasu “Geleceği Şekillendiren Güç: Quantum ve Yapay Zeka İttifakı”, Türk Hava Yolları’ndan İzzet Sancaklı “Yeni Çağda Meydan Okuyanlar”, Amazon’dan Emrah Gürsoy “E-Ticaret ve Perakendede Yapay Zeka”, Mext’ten Ayhan Demirci “İnsan ve Yapay Zekanın Yeni Medeniyeti” ile Huawei’den Halit Örenbaş “Geniş Dil Modellerine Giriş” konularında gerçekleşen sunumlar ile devam etti. Sunumlar sonunda katılımcılara Prof. Dr. Kılıç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren ve Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeki Bayram tarafından teşekkür plaketleri takdim edildi.

Zirve için gün boyu oluşturulan etkinlik alanında ise Döveç Group’un yeni oluşumu Döveç Ventures’ın tanıtımı gerçekleştirilirken, kulüp standında da yapay zeka ile ilgili uygulamalarla projeler gösterildi. KKTC’de ilk kez bu denli güçlü bir kadro ile gerçekleşen Yapay Zeka Zirvesi’24’e katılan katılımcılara ileriki günlerde e-posta yoluyla katılım sertifikası gönderilecek.