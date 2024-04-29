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Üniversiteye kayıt yaptırdığı gün mezun oldu...

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KSTÜ'de yürütülen sahte diploma soruşturması kapsamında tutuklanan İçişleri Bakanlığı sekreteri R.S, Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarıldı ve 3 gün tutukluluk emri alarak Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı
Üniversiteye kayıt yaptırdığı gün mezun oldu...

Polis memuru Bora Çelebi mahkemede olguları aktardı. 

Polis, zanlının 10 Ekim 2019 tarihinde okula ilk kaydının yapılmış gibi gösterilerek, 8 Mayıs 2023 tarihinde Bussines Administration Lisans bölümüne kaydının yapıldığını, 4 yıl öğrenim görmüş gibi 19 Haziran 2023 tarihinde 47 sahte ders notu verilmek suretiyle aynı gün lisans seviyesinden mezun edildiğini söyledi.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada sahte diplomayı Lefke Avrupa Üniversitesine sunarak, master başvurusu yaptıklarını belirlediklerini açıkladı. Polis, zanlının evinde yapılan aramada gizli ibareli belgeler ve yazışmalar tespit ettiklerini söyledi. Polis, bu yönde de soruşturma başlattıklarını belirtti. Polis memuru soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 7 gün ek süre istedi.

Savcı Hasan Boşnak, belgelerin içeriğinin ne olduğunu sordu. Polis, ihraç ve vatandaşlıklarla ilgili olduğunu söyledi. Polis, belgelerin ıslak imzalı ve gizli ibareli olduğunu kaydetti. Boşnak, zanlıdan belgelerle ilgili izahat istenip, istenmediğini sordu. Polis, zanlının odacısının belgeleri kutu içerisinde kendisine getirdiğini söylediğini aktardı. Boşnak, zanlının ne iş yaptığını da sordu.  Polis, zanlının ifadesinde İçişleri Bakanlığında çalıştığını, ancak odası olmadığı için bazen işe gitmediğini söylediğini, bu hususun araştırıldığını açıkladı. Polis, zanlının sahte diplomayı Lefkoşa’da tedavüle sürdüğüne dair bilgi aldıklarını, bunu da araştırdıklarını ifade etti.

Zanlının avukatı ise bir önceki İçişleri Bakanının görevden alınınca zanlının da bir günde görevden alındığını, odasını apar topar topladığını, evdeki belgelerin de aceleyle toplandığı için eşyaları arasına karıştığını savundu. Yücelen, zanlının Serdal Gündüz ile yazışmalarının olduğunu, bu yazışmalarda “dersler ağır, sınav kötü geçti” gibi ifadeler yer aldığını, zanlının 2021’de okula kayıt yaptığını, o dönemde pandemi olduğu için uzaktan eğitim aldığını iddia etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

 

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