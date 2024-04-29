  • BIST 9997.79
  • Altın 2439.282
  • Dolar 32.4246
  • Euro 34.6533
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAHamas, Gazze’de ateşkes anlaşmasına ilişkin İsrail’in resmî cevabını aldıklarını duyurdu; Mısır heyeti, Tel Aviv'de

13 Kilo uyuşturucuyla yakalandılar...

» »
Ercan Havalimanında düzenlenen x-ray operasyonunda 13 kilo uyuşturucuyla yakalanan Hollandalı turist M.B ile suçla bağlantılı tutuklanan Libyalı Z.B mahkemeye çıkarıldı.
13 Kilo uyuşturucuyla yakalandılar...

Polis memuru İbrahim Atabek mahkemede olguları aktardı.

Polis, 28 Nisan 2024 tarihinde saat 09.00’da Ercan Havalimanında zanlının valizinde Gümrük ve Rüsumat Dairesi görevlileri tarafından yapılan kontrolde, yarım kiloluk paketler halinde 26 pakette 13 kilogram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini belirtti. Polis, yapılan araştırmada zanlının daha önce iki kez ülkeye geldiğinin belirlendiğini açıkladı.

Polis, yapılan soruşturma sonucu M.B'nin ülkeye gelmesi için uçak bileti alan, havaalanında taksi gönderen zanlı bentaher’in dün saat 03.30 sıralarında Akyar Sınır Kapısından Güney Kıbrıs’a geçerken tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının yakalanacağını anladığı için telefonundaki tüm yazışmaları sildiğini, sim kartını ise imha ettiğini açıkladı. Polis, zanlının evinde yapılan aramada bir gram hintkeneviri ele geçirildiğini açıkladı. Polis memuru soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıslar olduğunu ifade ederek, her iki zanlının da 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Berova: Hükümet tüm ödemeleri zamanında yapacak29 Nisan 2024 Pazartesi 14:45
  • Türkiye genelinde birincilik Hakan Tazegül’ün29 Nisan 2024 Pazartesi 14:42
  • Polisten sürücülere direksiyondayken cep telefonu kullanmama uyarısı29 Nisan 2024 Pazartesi 14:40
  • Başbakan Ünal Üstel'den asgari ücret açıklaması...29 Nisan 2024 Pazartesi 14:06
  • Akkeleş’in ölüm sebebi açıklandı29 Nisan 2024 Pazartesi 14:04
  • 1 Mayıs nedeniyle ara bölgede etkinlik düzenlenecek...29 Nisan 2024 Pazartesi 13:55
  • Arıklı: Kurultay sürecinde söylenenler kurultayda kalmıştır29 Nisan 2024 Pazartesi 13:43
  • Bir günde 4 kaza: 4 yaralı, 3 tutuklu29 Nisan 2024 Pazartesi 13:42
  • KKTC'de Haftalık İtfaiye Raporu29 Nisan 2024 Pazartesi 12:56
  • Meclis Genel Kurulu toplandı29 Nisan 2024 Pazartesi 12:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti