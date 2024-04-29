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Kargo iade paketine giren kedi yüzlerce kilometre uzağa uçtu

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ABD'de evcil bir kedi, iade edilecek bir kargo paketine gizlice girince, yüzlerce kilometre uzağa uçtu. Kimliği çiple tespit edilen kedi, bir hafta sonra ailesine kavuştu.
Kargo iade paketine giren kedi yüzlerce kilometre uzağa uçtu

Galeana isimli kedi, nisan ayı başlarında Utah'taki evinde kaybolmuştu. Endişelenen sahipleri, tüm çabalarına rağmen kedilerini bulamadı.

Aradan geçen bir hafta sonrasında bir Amazon çalışanı kediyi California'daki bir depoda, iş botu kutusunun içinde buldu ve veterinere götürdü.

Kedinin kimliği mikroçip aracılığıyla tespit edildikten sonra sahibi Carrie Clark çağrıldı.

Galeana, sıkıştığı kutu gevşek olduğu için hava almayı başardı ancak uzun süre yemek ve su olmadan mücadele etti.

Clark ve kocası, evcil hayvanlarıyla yeniden bir araya gelmek için California'ya uçtu.

Clark, "herkes evcil hayvanlarına mikroçip taktırmalı ve kargo kutularını üç kez kontrol etmeli" dedi.

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