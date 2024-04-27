Hamas, Gazze’de ateşkes anlaşmasına ilişkin İsrail’in resmî cevabını aldıklarını duyurdu; Mısır heyeti, Tel Aviv'de

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve bazı uluslararası yetkililer, Dünya Ekonomik Forumu toplantısı çerçevesinde Gazze'de barış anlaşmasına varılmasını amaçlayan görüşmeler için bu hafta Riyad'da olacak

Hamas, İsrail'in, 13 Nisan'da arabulucu Mısır ve Katar'a ilettiği rehine-tutuklu değişimi ve ateşkes anlaşmasına dair tutumuna ilişkin resmi yanıtını aldığını duyurdu. Mısır heyeti de anlaşma görüşmeleri çerçevesinde bugün Tel Aviv'e gitti. Öte yandan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve bazı uluslararası yetkililer, Dünya Ekonomik Forumu toplantısı çerçevesinde Gazze'de barış anlaşmasına varılmasını amaçlayan görüşmeler için bu hafta Riyad'da olacak. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, toplantılara Katar Başbakanı, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Umman Veliaht Prensi ve Bahreynli yetkililerin de aralarında bulunduğu bölgesel liderlerle birlikte katılacak.

Resmî yanıt iletildi

Hamas, İsrail'in, 13 Nisan'da arabulucular Mısır ve Katar'a ilettikleri rehine ve ateşkes anlaşmasına ilişkin tutumuyla ilgili resmî bir yanıt verdiğini duyurdu. Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, yaptığı yazılı açıklamada, detay vermeksizin “Hamas Hareketi, bu öneriyi inceleyecek ve çalışmanın tamamlanmasının ardından yanıtını arabuluculara sunacak" ifadelerini kullandı.

Mısır heyeti Tel Aviv'de

İstihbarat Şefi Abbas Kamil'in başkanlığındaki Mısır heyeti de İsrail ile Hamas arasında rehine takası müzakerelerini görüşmek için bugün İsrail'e gitti.

İsrail hükümetinin, Hamas ile rehine takası müzakerelerine "son bir şans vermeye hazır olduğunu" ancak müzakerelerde ilerleme kaydedilmezse Refah'a kara saldırısı başlatacağı mesajını Mısır tarafına ilettiği bildirilmişti.

Mahmud Abbas, uluslararası yetkililerle görüşecek

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Başkanı Børge Brende, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve bazı uluslararası yetkililerin, Dünya Ekonomik Forumu toplantısı çerçevesinde Gazze'de bir barış anlaşmasına varılmasını amaçlayan görüşmeler için bu hafta Riyad'da olacaklarını söyledi.

Riyad'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Børge Brende, "Kilit oyuncular şu anda Riyad'da ve umarım görüşmeler uzlaşma ve barışa yönelik bir sürece dönüşebilir" dedi ve Gazze'deki insani krizin de gündemde olacağını sözlerine ekledi.

Brende, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın toplantılara Katar Başbakanı, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Umman Veliaht Prensi ve Bahreynli yetkililerin de aralarında bulunduğu bölgesel liderlerle birlikte katılacağını söyledi.

WEF Başkanı, "Rehinelerle ilgili müzakereler ve olası bir ateşkes için şimdi biraz ivme var" dedi.