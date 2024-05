Kasaplar Birliği Genel Kurul yapıldı

Dün akşam saat 19.30’da KTEZO Konferans Salonu’nda başlayan Genel Kurul’da başkan, yönetim ve denetleme kurulu belirlendi.

Başkanlık için yapılan gizli oylamada başkan Raşit ŞENKAYA seçildi, ve 3 karar tasarısı tartışılarak, oy birliği ile onaylandı.

Genel kurul eski birlik başkanı Halil Akbıçak’ın açılış konuşması ile açıldı. Hürrem Tulga’nın divan başkanı seçilmesi ile devam etti. Eski Birlik Başkanı Akbıçak, üyeleri ve birliğin oluşumu için katkı koyanlara tek tek teşekkür ederek, bundan böyle de arkadaşlarının yanında olacağını ancak adaylığı da kabul etmeyceğini belirtti. Zor günlerden geçilmekte olduğunu özellikle et fiyatlarından dolayı toplumun kendilerinden kaçarak Güney’e yöneldiğini söyleyen Akbıçak “Bu böyle gidemez, gitmez. Hiç kimse bu durumu görmezlikten gelemez, hep birlikte toplumla beraber mücadele etmeliyiz.” dedi.

Ardından söz alan KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, pahalılığın nedeni olarak esnaf zanaatkarı hedef göstermenin gına getirdiğini, herşeyin ortada ve belli olduğunu üstüne basa basa ifade etti. “Hükümet, ne zaman ki tek taraflı narh uygulaması ile eti 550 TL’ye sabitledi, ak koyun kara koyun ortaya çıktı.” Dedi. Tulga; düzgün, normal çalışan kasapların bu tek taraflı karardan dolayı et bulamaz ve satamaz duruma geldiğini açıkladı. Tulga son olarak da, Güney’e daha fazla bir akış başladığını dolayısı ile de et ve et ürünleri işletmecilerinin çoğunun ciddi zarara uğratıldığını sözlerine ekledi.

Daha sonra Genel Kurul’un bilgisine getirilen karar tasarılarının görüşülmesine geçildi. Tek tek söz alarak tüm kasaplar görüş, eleştiri ve önerilerini ortaya koydu. Bu tasarılar tartışmaların sonunda oy birliği ile onaylandı.

En son olarak Yönetim ve Denetleme Kurulları, bölgelerin de temsiliyeti dikkate alınarak uzlaşı ile belirlenirken, başkanlık için de seçim yapıldı.

Yapılan gizli oylama sonucu Raşit ŞENKAYA başkanlığa getirildi.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLEN KARARLAR;

Nüfus çoğalırken küçükbaş hayvan sayısının artmadığı bütün verilerle ortadadır. Nüfusunun önemli bir kesimi et ve et ürünlerini Güney’den karşılamakta, bir o kadar da et kaçak yollarla iç piyasaya servis edilmektedir.

Bu da bize hayvan varlığının yetmediğini gösteriyor. Dolayısı ile kontrollü ve halkın alım gücüne uygun küçükbaş hayvan ithalatı kaçınılmazdır.

Daha fazla popülizm ve inkar bu ülkeyi batırır.

Kasaplar hem bizdeki hem de uluslararası mesleki tanımlara göre zanaatkar olarak kabul görmektedir. Et ve et ürünleri işletmecileri olarak tanımlanan kasapları pahalılığın nedeni olarak göstermek tahammül edebileceğimiz bir yaklaşım değildir. YALANDIR, İFTİRADIR. Esas sorunu gizlemektir.

Bu oyunları açığa çıkarmak toplumun her ferdinin ödev ve sorumluluğudur.

Güneş balçıkla sıvanamaz. Biz üzerimize düşeni bütün kararlığımız ve birliğimizle yerine getireceğiz.

Hükümet tek taraflı olarak kuzu eti satış fiyatını kg başına 550 TL olarak belirledi. Bu kararda ne uluslararası et karkas maliyetleri ne de ülkemizde yukarı doğru uçuşa geçen diğer işletme giderleri (emek, kira, elektrik, stopaj, sigorta, mezbaha, pos masrafı vb.) dikkate alınmamıştır.

Tek taraflı bu karar yerli hayvan kullanan işletmecilerimizi ciddi zarara uğratırken, kaçakçılığı hızlandırmıştır. Yerli hayvan kullanan pek çok kasabımız zarara et satışı yapamadığı/ yapmadığı için doğan boşluğu her gün basından gördüğümüz ve görmediğimiz ama bildiğimiz kayıt dışı et satışı yapanlar doldurmuştur.

Dolayısı ile her gün kayıt dışı satışlar üzerinden birileri tüm sektörü ele geçirmeye çalışmaktadır.

Sonuç olarak;

Hükümet tek taraflı haksız hesapsız emirnameyi geri çekmeli, iptal etmelidir. Bu kararda ısrar edilmesi demek, işletmelerin daha çok batması, ekonomik aktivitelerin daha çok Güney’e kayması, kaçakçılığın daha çok boy vermesidir.

BUNU KABUL ETMİYORUZ, ETMEYECEĞİZ!

GENEL KURUL’DA BELİRLENEN YENİ YÖNETİM KURULU:

Mustafa Cumhur, Özay Erland, Nihat Yalçın, Sever Kaynak, Arif Menteşoğlu, Durdu Özdeğirmenci, Zihni Gülbeş, Sinan Yaşar, Necmi Kaya.

DENETLEME KURULU ÜYELERİ:

Hasan Bozkaya, Boysan Paşaoğulları, Devrim Erland, Aysel Gencer, Kürşad Özcanikli, Ercan Uyan.