Çaldığı paralarla kumar oynadı: Hepsini kaybettim

Polis, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir giyim mağazasında bölge müdürü olarak çalışan zanlının 20 Mayıs 2024 tarihinde mağazanın Gazimağusa, Yenikent ve Girne şubelerinden işyeri sahibine teslim etmek üzere aldığı toplam 137,808 TL nakit parayı, işyeri sahibine teslim etmeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığını söyledi.

Talu, zanlının şikayet üzerine tutuklandığını ve zanlının ifadesinde paralarla kumar oynayıp, hepsini kaybettiğini itiraf ettiğini mahkemeye aktardı.

Soruşturmanın devam ettiğini söyleyen polis, zanlının aleyhinde üç gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.