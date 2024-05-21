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DAÜ Ali Karasel II. Ortaokullararası Matematik Yarışması’nı Türk Maarif Koleji Kazandı

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Doğu Akdeniz Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü'nün düzenlediği II. Ali Karasel Ortaokullararası Matematik Yarışması'nda, Türk Maarif Koleji hem bireysel hem de ekip kategorilerinde birinci oldu.
DAÜ Ali Karasel II. Ortaokullararası Matematik Yarışması’nı Türk Maarif Koleji Kazandı

DAÜ ALİ KARASEL II. ORTAOKULLARARASI MATEMATİK YARIŞMASI’NI TÜRK MAARİF KOLEJİ KAZANDI

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü tarafından düzenlenen II. Ali Karasel Ortaokullararası Matematik Yarışması 27 okuldan 174 öğrencinin katılımı ile bireysel ve ekip olmak üzere iki kategoride gerçekleştirildi. Yarışmanın bireysel kategorisinde;

 

  • Ali Mammadli (TED Kuzey Kıbrıs Koleji) BİRİNCİ olurken,
  • Mehmet Mustafa Şanverdi (Demokrasi Ortaokulu) İKİNCİ,
  • Selin Pulatlı (Oğuz Veli Ortaokulu) ÜÇÜNCÜ,
  • Karan Kaynar (Türk Maarif Koleji) ve Uygar Kervan (Türk Maarif Koleji) DÖRDÜNCÜ oldu. Yarışmada, beşinci olan;
  • Ezgi Sarısandal (Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu) ALİ KARASEL ÖZEL ÖDÜLÜ,

altıncı olan;

  • Çağan Ural (Meral ve Vedat Ertüngü Lisesi) OSMAN ÇETİNTAŞ ÖZEL ÖDÜLÜ, yedinci olan;
  • Hamza Al-Khalil (Güzelyurt Türk Maarif Koleji) ŞAMPİYON MELEKLER ÖZEL ÖDÜLÜ ve, sekizinci olan
  • Aliaksandr Dziazhko (Doğu Akdeniz Doğa Koleji) ve Mehmet Şahlı (Güzelyurt Türk Maarif Koleji) da MATEMATİK BÖLÜMÜ ÖZEL ÖDÜLÜ’nü kazandılar.

 

Ekip yarışmasında ise;

  • Sadiye Öksüzoğulları ve Semay Soygür sorumluluğunda, Karan Kaynar, Uygar Kervan ve Maya Karadağ’dan oluşan Türk Maarif Koleji BİRİNCİ olurken,
  • Özde Onar ve Melek Gavani sorumluluğunda, Ali Mammadli, Barbaros Altın ve Rüya Yılmaz’dan oluşan TED Kuzey Kıbrıs Koleji İKİNCİ,
  • Filiz Saygınsoy ve Hacer Gök sorumluluğunda, Ezgi Sarısandal, Turgut Yetişmiş ve Mehmet Elver’den oluşan Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu ÜÇÜNCÜ,
  • Sabiha Garabli ve Umut Yolsal sorumluluğunda, Hamza Al-Khalil, Mehmet Şahlı ve Eda Avcı’dan oluşan Güzelyurt Türk Maarif Koleji DÖRDÜNCÜ oldular.

Yarışmada beşinci olan;

  • Sena Kutlu ve Nadir Hacıabitoğlu sorumluluğunda, Pembe Pilli, Efe Gürbüz ve Furkan Soyer’den oluşan 19 Mayıs Türk Maarif KolejiAli Karasel Özel Ödülü’nü,

altıncı olan;

  • Ebru Özgit ve Mehmet Salih Yarımsakallı sorumluluğunda, Selin Pulatlı, Huzaira Khalid ve Ekin Beke’den oluşan Oğuz Veli OrtaokuluOsman Çetintaş Özel Ödülü’nü,

yedinci olan;

  • Mustafa Dilfir ve Sanam Jahedorang sorumluluğunda, Aryna Paulava, Arash Khajavi ve Amirsam Jannesari Ladani’den oluşan Yakın Doğu Yeniboğaziçi KolejiŞampiyon Melekler Özel Ödülü’nü,

ve sekizinci olan;

  • Gülay Aksoy ve Afet Öneren Bahtıkara sorumluluğunda, Asmin Karakılıç, Dide Akgün ve Rüzgar Kale’den oluşan Gazimağusa Türk Maarif Koleji de Matematik Bölümü Özel Ödülü’nü kazandılar.

 

Yarışmanın ardından düzenlenen törenle Matematik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazım Mahmudov, Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Bozer, Ali Karasel’in ailesi adına Nedime Karasel birer konuşma gerçekleştirdi. Ardından Ali Karasel’in annesi Şengül Karasel oğlu için yazdığı şiiri katılımcılar ile paylaştı. Söz konusu törende Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Cengiz Uzun, Rektör Vekili Prof. Dr. Osman M. Karatepe ve DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk’in konuşmalarının ardından dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

 

Törende, derece alan okul ve öğrencilerle sorumlu öğretmenlere ödülleri, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Cengiz Uzun, Rektör Vekili Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren, Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Bozer, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, Ali Karasel’in eşi Fatoş Karasel, oğlu Kaynak Karasel, annesi Şengül Karasel, babası Kaynak Karasel, Osman Çetintaş’ın annesi Betül Çetintaş ve babası Nafi Çetintaş tarafından verildi.

 

Ödül Töreni, Organizasyon Komitesi üyeleri Matematik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nazım Mahmudov, Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu, Doç. Dr. Pembe Sabancıgil Özder ve Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kara tarafından Ali Karasel’in ailesine verilen Teşekkür Plaketi ile sonlandı.

 

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