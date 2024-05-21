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Hamam böcekleri Asya’dan yayılmış

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Dünyanın hemen hemen her yerinde görülen ‘Blattella germanica’ türü hamam böceklerinin 2 bin 100 yıl önce Asya’da yaşayan ‘Blattella asahinai’ türüne benzer gen yapısına sahip olduğu ortaya çıktı.
Hamam böcekleri Asya’dan yayılmış

Proceedings of the National Academy of Sciences dergisindeki araştırmaya göre yaklaşık 250 yıl önce Avrupa’da kayda geçirilen ve ‘Alman hamam böceği’ olarak bilinen ‘Blattella germanica’ türünün Asya’dan geldiği düşünülüyor.

17 ülkeden 281 hamam böceği türünün genetik yapısının incelendiği araştırmada, bu hamam böceği türünün yaklaşık 2 bin 100 yıl önce Asya’da yaşayan ‘Blattella asahinai’ türünden yerleşim yerlerine uyum sağlayarak evrimleştiği belirtiliyor.

Cosmos dergisine konuşan Batı Avustralya Üniversitesi’nden Theo Evans, “İncelemelerimizde Alman hamam böceği gen dizisinin, Doğu Hindistan, Bangladeş, Myanmar ve Bengal Körfezi’ne özgü bir tür olan Blattella asahinai türününkiyle aynı olduğunu bulduk” dedi.

Evans, ‘Blattella germanicanın kıtalar arası ticari ve askeri hareketlilikler’ sebebiyle Ortadoğu ve Avrupa’ya ulaştığını söyledi. Hamam böceği türünün Avrupa’ya 270 yıl önce gelmiş olabileceğini belirten Evans’a göre buradan da dünyanın diğer bölgelerine yayıldı.

Evans, hamam böceklerinin hayatta kalmalarının insanlara gözükmemelerine bağlı olduğunu belirterek, “Alman hamam böcekleri geceleri ortaya çıkacak, açık alanlardan kaçınacak şekilde evrimleşmiştir. Kanatlarını korumalarına rağmen uçmayı bırakmışlardır” dedi.

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