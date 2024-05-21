  • BIST 10917.48
  • Altın 2511.801
  • Dolar 32.1907
  • Euro 34.9682
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAOnur haftası 8-17 Mayıs tarihlerinde

Dikkat... Bu bölgeler yarın elektriksiz kalacak...

» »
Bakım çalışmaları nedeniyle yarın Girne ve Güzelyurt’un bazı kesimlerine elektrik verilemeyecek
Dikkat... Bu bölgeler yarın elektriksiz kalacak...

Elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle yarın Girne ve Güzelyurt’un bazı bölümlerine elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre yarın 09.30-12.30 saatleri arasında Güzelyurt Hotel civarına ve 09.30-11.30 saatleri arasında Karşıyaka köyünün batısına elektrik verilemeyecek.

Açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisinin belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceği uyarısı yapıldı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CTP VE TDP’den hayvancılara destek!21 Mayıs 2024 Salı 14:58
  • Çaldığı paralarla kumar oynadı: Hepsini kaybettim21 Mayıs 2024 Salı 14:57
  • 627 bin TL ile Ercan Havalimanı’dan çıkış yapmaya çalıştı!21 Mayıs 2024 Salı 14:31
  • Tatar, Avustralya'ya gitti...21 Mayıs 2024 Salı 14:29
  • Baf’a bağlı Lara bölgesinde kıyıya insan uzvu vurdu21 Mayıs 2024 Salı 13:50
  • “Hayvancı-kasap kardeş, hükümet kalleş”21 Mayıs 2024 Salı 13:29
  • Töre, TC Ombudsmanı Malkoç ile Azerbaycan Ombudsmanı Aliyeva’yı kabul etti21 Mayıs 2024 Salı 12:47
  • Türkiye ile Azerbaycan Ombudsmanları KKTC’de…21 Mayıs 2024 Salı 12:46
  • Serdaroğlu'ndan Başbakan'a: Seni yemeye karar verdik21 Mayıs 2024 Salı 12:43
  • Naimoğulları: Tutuklular serbest kalmazsa duvarları yıkacağız!21 Mayıs 2024 Salı 12:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti