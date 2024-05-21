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ChatGPT, Scarlett Johansson’a benzetilen ses seçeneğini kaldırıyor

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OpenAI şirketi, ChatGPT’de oyuncu Scarlett Johansson’a benzetilen seslendirme seçeneğinin geçici olarak kaldırılacağını açıkladı.
ChatGPT, Scarlett Johansson’a benzetilen ses seçeneğini kaldırıyor

OpenAI tarafından paylaşılan açıklamada ChatGPT’yle sohbet etmek için sunulan seslendirme seçeneklerinden Sky’a erişimin duraklatılması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Yapay zeka seslendirmelerinin kasten bir ünlünün özgün sesini taklit etmemesi gerektiğine inanıyoruz. Sky’ın sesi, Scarlett Johansson’ın bir taklidi değil, kendi doğal konuşma sesini kullanan farklı bir profesyonel oyuncuya ait.”

Birçok ChatGPT kullanıcısı, Sky seçeneğini, Johansson’ın bir yapay zeka işletim sistemini seslendirdiği 2013 yapımı Aşk (Her) filmindeki ses tonuna benzetmişti.ChatGPT’nin Eylül 2023’te kullanıma sunduğu ses modu sayesinde kullanıcılar, aralarında Sky’ın da bulunduğu beş sesten birini seçerek yapay zeka modeliyle sohbet edebiliyor.

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