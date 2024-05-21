  • BIST 11067.01
  • Altın 2501.684
  • Dolar 32.1908
  • Euro 35.0157
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAOnur haftası 8-17 Mayıs tarihlerinde

627 bin TL ile Ercan Havalimanı’dan çıkış yapmaya çalıştı!

» »
Ercan Havalimanı’ndan yüksek meblağlı parayla çıkış yapmayan çalışan Çin uyruklu T.Z "Para ve Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket" suçlamasıyla tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.
627 bin TL ile Ercan Havalimanı’dan çıkış yapmaya çalıştı!

Polis, 20.05.2024 tarihinde saat 19.00 raddelerinde Ercan Havalimanı'nda Çin'de sakin zanlının KKTC'den çıkış yapacağı sırada son polis kontrol noktası olan kale 12 diye bilinen X-ray cihazından geçtiği sırada beraberinde 10,000 euro veya muadili döviz veya Türk Lirası’ndan fazla olan 18.bin 700 ABD Dolar'ı ve 39.000 Türk Lirası nakit para bulundurarak para ve kambiyo yasasına aykırı harekette bulunduğunun tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve paranın emare alındığını söyledi.  Polis, zanlının ifadesinde paraları bir casinoda kazandığını beyan ettiğini açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini, incelenmesi gereken kamera kayıtları ve alınması gereken ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının üç gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

 Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Hayvancı-kasap kardeş, hükümet kalleş”21 Mayıs 2024 Salı 13:29
  • Töre, TC Ombudsmanı Malkoç ile Azerbaycan Ombudsmanı Aliyeva’yı kabul etti21 Mayıs 2024 Salı 12:47
  • Türkiye ile Azerbaycan Ombudsmanları KKTC’de…21 Mayıs 2024 Salı 12:46
  • Serdaroğlu'ndan Başbakan'a: Seni yemeye karar verdik21 Mayıs 2024 Salı 12:43
  • Naimoğulları: Tutuklular serbest kalmazsa duvarları yıkacağız!21 Mayıs 2024 Salı 12:40
  • Salahi Şahiner: Ucuz et için yerli üretimin devam etmesi gerekiyor21 Mayıs 2024 Salı 11:55
  • Vadili Köyünde Arazide Çıkan Yangında 1,5 Dönümlük Alan Zarar Gördü21 Mayıs 2024 Salı 11:32
  • Girne'de iş kazası... 31 Yaşındaki Otaz yaralandı!21 Mayıs 2024 Salı 11:25
  • Alkollü Sürücünün Kaza Yaptığı Yerde Hızla Müdahale Edildi: Yaralı Sürücü Hastanede21 Mayıs 2024 Salı 11:23
  • Lefke’de Kahvehanede Kaçak Alkollü İçki Satışı: İşletmeciye Yasal İşlem21 Mayıs 2024 Salı 11:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti