627 bin TL ile Ercan Havalimanı’dan çıkış yapmaya çalıştı!

Polis, 20.05.2024 tarihinde saat 19.00 raddelerinde Ercan Havalimanı'nda Çin'de sakin zanlının KKTC'den çıkış yapacağı sırada son polis kontrol noktası olan kale 12 diye bilinen X-ray cihazından geçtiği sırada beraberinde 10,000 euro veya muadili döviz veya Türk Lirası’ndan fazla olan 18.bin 700 ABD Dolar'ı ve 39.000 Türk Lirası nakit para bulundurarak para ve kambiyo yasasına aykırı harekette bulunduğunun tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve paranın emare alındığını söyledi. Polis, zanlının ifadesinde paraları bir casinoda kazandığını beyan ettiğini açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini, incelenmesi gereken kamera kayıtları ve alınması gereken ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının üç gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.