Naimoğulları: Tutukluların bu akşam serbest bırakılacağı bilgisini aldık

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, tutukluların bu akşam 22.00 raddelerinde serbest bırakılacağı bilgisini aldıklarını söyledi.

Başbakanlık önünde açıklama yapan Naimoğulları, tüm halka çağrı yaparak, bunun toplumsal bir mücadeleye dönüştüğünü belirterek, tüm halkı yarın sabah erken saatlerde Başbakanlık önüne beklediklerini kaydetti.

“Bugün söz verdik, eylem yapabiliriz, balya yakıp, yumurta atabiliriz ama duvarları yıkmayacağız” diyerek, tutuklu üreticilerin bu akşam serbest bırakılmadıkları takdirde, yarın daha sert geleceklerini söyledi.

Hükümetin konuyla ilgili toplantı halinde oldukları bilgisini de aldıklarını söyleyen Naimoğulları ‘bizi ilgilendirmez, bizi sonuç ilgilendirir, yarın daha güçlü geleceğiz’ ifadelerini kullandı.