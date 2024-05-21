Asgari Ücret Net 29640 TL oldu

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çağrısıyla 2024 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek amacıyla bugün 18.00 sıralarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu başkanlığında toplandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Gardiyangoğlu, yeni asgari ücretin bürüt 34 bin 70 TL, net
net 29 bin 640 olarak belirlendiğini açıkladı. Asgari ücrete yüzde %23.5’lik bir artış yapıldı.
Gardiyanoğlu yeni asgari ücretin mayıs ayı maaşlarına yansıtılacağını söyledi.
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