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Erhürman: Eylem toplumsal bir eyleme dönmüş durumdadır

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin sürdürdüğü eyleme destek belirterek, "Eylem toplumsal bir eyleme dönmüş durumdadır" dedi.
Erhürman: Eylem toplumsal bir eyleme dönmüş durumdadır

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin iki gündür devam eden eylemine destek verdi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, aylardır Kasaplar Birliği ve Restorancılar Birliği'nin et ithalatını savunduğu şeklinde lanse edildiğini, bugün hayvancı ve kasabın yanında restorancının da et ithalatına karşı olduğunu gördüklerini ifade etti.

Erhürman, “Dünden beri bu arkadaşlar burada ve hala daha bir diyalog ortamı kurulmuyor?” dedi. Erhürman, bu nedenle eylemde sinirlerin gerilmesinin ve polisle karşı karşıya kalınmasının beklendik bir durum olduğunu belirtti.

Restorancı, kasap ve hayvancı birliklerinin sorunları görüşmek için bir araya gelebildiğini ancak Hükümetin bu diyalogdan yararlanma niyetini göstermediğini kaydeden Erhürman, “Üçü burada ve onlarla diyalog fırsatını  değerlendirmiyorsunuz…” dedi.

Aylık Et tüketiminin 600 ton olduğunu Hükümetin de bir aylığına 20 ton et ithalatı için karar aldığını ifade eden Erhürman, “Bu hiçbir sorunu çözmeyecek” dedi. Bu kararın sadece bazı sektörleri zarara sokacağını kaydeden Tufan Erhürman, “Eylem toplumsal bir eyleme dönmüş durumdadır” dedi.

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