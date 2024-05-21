Tatar, Avustralya'ya gitti...

Kıbrıs Türklerinin Avusturalya’daki varlıklarının 80’inci yılı kutlamalarına katılmak için Avusturalya’ya gittiğini belirten , oradaki kurum, kuruluş, dernek ve işadamlarının yapacağı pek çok etkinliğe katılacağını söyledi. “Avusturalya’da 100 binden fazla soydaşımız yaşıyor. 4’üncü nesil orada. Hepimizin orada akrabaları vardır. Ama bu kadar yıldır öz vatanlarından da kopmadılar. Milli, kültürel örf ve adetlerimizi yaşatmaya çalıştılar. Aradaki bunca mesafeye rağmen bunu başarmak kolay bir şey değildir” dedi.

Avusturalya’ya giden ilk Cumhurbaşkanı olacağına işaret eden sözlerini şöyle sürdürdü; “Göç etmek zorunda kalan soydaşlarımız orada elde ettikleri başarılarla buraya büyük aktarımlar yaparak ’ye de sahip çıkmışlardır. Onlara teşekkür ediyorum. Nerede olursak olalım tek yürek olarak büyük mücadelelerle bugünler gelebildik. 80 yıl önce gittikleri Avusturalya’da varlığımızı güçlü bir şekilde muhafaza edebildiysek ne mutlu bize. Bu Kıbrıs Türkü’nün önemli bir başarısıdır.”

Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı Uluslararası ilişkiler ve diplomasi özel danışmanı Hüseyin Işıksal ve Cumhurbaşkanlığı Dış Basın sorumlusu Kerem Özem Haser eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı ve beraberindekilerin 30 Mayıs Perşembe günü öğleden sonra ’ye dönmesi bekleniyor.