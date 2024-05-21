Naimoğulları, yarın, eylem boyutunun daha büyük olacak

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Mustafa Naimoğulları, yarın, eylem boyutunun daha büyük olacağı uyarısında bulundu.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Mustafa Naimoğulları, yarın, eylem boyutunun daha büyük olacağı uyarısında bulundu.

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler ve bazı parti vekilleri eylem yerine gelerek destek verdi.

Naimoğuları, bugün 15.00 sıralarında Başbakanlık önünde basına yaptığı açıklamada, bugün tutuklanan 6 eylemciden ikisinin serbest bırakıldığını, bunun karşılığında da bugün Başbakanlık binasının çevre duvarlarına zarar verilmeyeceği sözünü verdiğini kaydetti.

Bugün eylem esnasında Başbakanlık bahçe kapısı kırılmıştı.

Mustafa Naimoğulları, Polisle yaptığı görüşmede “Yarın bu olayların daha farklı boyutlara çıkacağını da izah ettim” dedi.

Polisin kendisine tutuklanan diğer dört kişinin de bu akşam, eylemciler dağıldıktan sonra serbest bırakılacağını izah ettiğini kaydeden Naimoğulları, “Bizim derdimiz, yarın yine geleceğiz ama gelirken de daha güçlü geleceğiz, bu iş yarın çok daha farklı boyutlara çıkabilir” dedi.

KASAPLAR DA RESTORANCILAR DA KARŞI

Naimoğulları, Kasaplar Birliği ve Restorancılar Birliği temsilcilerinin de eylem yerine geldiğini ve et ithalatına onların da karşı olduğunu dile getirdiğini kaydetti.

Tarım ve doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’un eylem yerine gelip eylemcilerle görüşmemesinin nedeni ile ilgili Naimoğulları, Bakan'ın utandığını savunarak, “Yanlış yaptığı için utanıyor, bu insanlar daha önce başkanlık yaptığı birliğin üyeleridir” dedi.

Naimoğulları, Hükümet zihniyetinin üreticiyi batırmak olduğunu, Koop-Süt’ün batmak üzere olduğunu öne sürdü.

Et ithalatı kararına da değinen Naimoğulları, 20 tonun çok küçük bir miktar olduğunu, esas endişe ettiklerinin zihniyet olduğunu, zihniyetin hayvancıyı nere götüreceğinin belli olmadığını ifade etti.

ELİMİZDE KAYITLAR VAR

Naimoğulları, “Kapalı kapılar arkasında bu 20 ton birkaç kişiye verilecek. Kimin cebine gidecek. Kimlerin buraya geldiğini biliyorum. Kimlerle görüşüldüğünü de biliyorum. Bizde ses kayıtları vardır... Bu etin kimlere verileceği… Ses kayıtları vardır. Günün sonunda bunları da kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.

4 HAYVAN ÜRETİCİSİ TUTUKLANDI!

Başbakanlık önünde devam eden hayvan üreticilerinin eyleminde 4 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı, eylemcilerin "Polisi Darp ve Görevinden Men" suçlarından tutuklandığını belirtti.

Polis, eylemcilerin henüz serbest bırakılmadıklarını açıkladı.

Eylemciler, Başbakanlığın demir bahçe parmaklıklarını ve araç giriş kapısını traktörle yıktı. Eylemde arbede yaşandı ve bazı eylemciler gözaltına alındı.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, eylemde 6 kişinin tutuklandığını savunarak, tutuklananların 15 dakika içinde serbest kalmaması halinde Başbakanlık’ın duvarlarını yıkacaklarını ifade etti.

Başbakan ile Tarım Bakanı’nı istifaya çağıran eylemciler, sloganlar atarak tepkilerini dile getirdi.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği'nin eylemine Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Hür-İş, Kasaplar Birliği ile Restorancılar Birliği destek veriyor.

NAİMOĞULLARI

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, burada yaptığı konuşmada “Bugün 21 Mayıs Dünya Süt Haftası… Başbakan ile Tarım Bakanı, Lapta ve Alsancak’ta hayvancının sütü ile kutlama yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

Sütü üretenlerin maliyetin altında çalıştığını kaydeden Naimoğulları, hükümet yetkililerinin üreticilerin sorunlarını dinlemek yerine çocuklara süt vererek onları kandırdıklarını söyledi.

Hükümetin üreticinin düşmanı olduğunu savunan Naimoğulları, bir torba yemin dün itibariyle 1000 TL olduğunu ifade etti.

Maliyetlerin arttığına dikkat çeken Naimoğulları, “ahkam” kesildiğini ileri sürdü.

Naimoğulları, “Yavaş yavaş her yeri yıkacağız. Bu bir tepkidir. Demokrasi katlediliyor. Mücadele eden insanları tutuklayamazsınız” ifadelerine yer verdi.

“Hayvancı bu ateşi yaktı. Üreticiyi dikkate alacaksınız.” şeklinde konuşan Naimoğulları, mücadelelerine devam edeceklerini söyledi.

MAVİŞ

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş de, Başbakan’ın sütü üretenin emeğiyle Lapta ve Alsancak’taki okullarda şov yaptığını ileri sürdü.

“Hükümetin verdiği destekle hayvancılar, çiftçiler nasıl geçinebilir?” diye soran Maviş, bir kaos yaratıldığını, süte, arpaya yeterli teşvikin verilmediğini ifade etti.

İthal et iznini eleştiren Maviş, kamu okullarının yüzde 80 öğrencisinin temel gıdaya ulaşamadığı belirtti.

“Üreticiye destek yok. Bu kavga büyüyecek. Bu yangına bizde benzin dökeceğiz” diyen Maviş, öğretmenlerin; çiftçinin, hayvancının ve üreticinin yanında olduğunu kaydetti.

TUĞCU

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Ahmet Tuğcu da, hükümetin şovlarını her sektörde gösterdiğini ileri sürdü.

Tuğcu, Tarım Bakanı’nın çiftçi ve hayvancı olduğunu ancak bugün orada olması gerekirken Alsancak’ta süt dağıttığını kaydetti.

Tuğcu, elektrik fiyatlarından etkilenenlerden büyük kısmının hayvan üreticileri olduğunu dile getirdi.

“Bu eylemin bir devrim olması gerekiyor.” diye konuşan Tuğcu, tüm halkın buraya gelerek eyleme destek vermesi gerektiğini ifade etti.

Tuğcu, “Bugün hayvancılar, yarın öğretmenler, diğer gün elektrik çalışanları, başka bir gün sağlık çalışanları… Bizi geleceğe değil, cehenneme mahkum ettiler” dedi.

SERDAROĞLU

Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu da, hükümet yetkililerin dokunulmazlık zırhına büründüklerini ifade etti.

Güvenlik güçleri ile üreticiyi karşı karşıya getirdiklerini belirten Serdaroğlu, “Dokunulmazlık zırhı elbet bir gün kalkacak” diye konuştu.

“Bir taraftan teşvik vereceksiniz, diğer taraftan elektriğe, suya ve birçok girdiye zam yapacaksınız. Böyle bir dünya yok.” ifadesini kullanan Serdaroğlu, kriz yönetmenin bir sanat olduğunu kaydetti.

İthal eti halkın ucuz alması için getirmediklerini savunan Serdaroğlu, “üretmeyen toplum, toplum değildir. Üretmeyen devlet ise devlet olamaz.” diye konuştu.

Alım gücünün yerlerde olduğunu belirten Serdaroğlu, her şeyin ithal edilemeyeceğini belirterek halkın kandırıldığını öne sürdü.

Serdaroğlu, Hür-İş’in üreticinin ve çiftçinin her zaman yanında olacağını vurguladı.

ŞENKAYA

Kasaplar Birliği Başkanı Raşit Şenkaya da, herkesin emeklerine saygılı olmasını istedi.

İthal et konusunda bir taleplerinin olmadığını kaydeden Şenkaya, bu konuda hiçbir zaman destek vermediklerini belirtti.

“İthal ete ihtiyaç varsa buna biz ortak karar veririz” diye konuşan Şenkaya, ülkedeki hayvanın tüketilmesinin birinci görevleri olduğunu söyledi.

Hayvancı olmadan kasapların olamayacağını belirten Şenkaya, ithal et konusunun bir an önce son bulmasını ve mağduriyetin ortadan kaldırılmasını istedi.

BAYRAKTAR

Restorancılar Birliği Başkanı Arif Bayraktar da birliktelik mesajı vererek, “Bütün üretici kardeşlerimizle birlikte olacağız.” diye konuştu.

EYLEMCİLER GÖZETİM ALTINA ALINDI

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, sürdürdüğü eylemde, Başbakanlığın demir bahçe parmaklıklarını ve araç giriş kapısını traktörle yıktı. Eylemde arbede yaşandı ve bazı eylemciler gözetim altına alındı.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği'nin dün Lefkoşa’da başlattığı araçlı eylemi bugün de devam ediyor. Başbakanlık önünde araçlarını bırakarak dün akşam ayrılan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği üyeleri, saat 10.30’da yeniden toplandı.

Balya ve lastik yakılan eylemde, Başbakanlığın demir bahçe parmaklıkları ve araç giriş kapısı traktörle yıkıldı. Eylemde arbede yaşandı ve bazı eylemciler gözetim altına alındı. Olayın ardından polis “etten duvar” ördü.

Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları, “Yeni başbakana daha güzelini yapacağız.” dedi.

CEMAL DARBAZ: "YOLUMUZ UZUN"

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği eylemin ikinci gününde Başbakanlık önünde balya ve lastik yaktı. Eylemciler muhatap bulamadıklarını belirterek tepki gösterdiler.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği'nin dün Lefkoşa’da başlattığı araçlı eylemi bugün de devam ediyor. Başbakanlık önünde araçlarını bırakarak dün akşam ayrılan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği üyeleri, saat 10.30’da yeniden toplandı.

Eylemde, Başbakanlık önünde balya ve lastik yakıldı. Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği yetkilisi Cemal Darbaz yaptığı açıklamada, muhatap bulamadıklarını söyledi. Darbaz, “Yolumuz uzun… Herkes hak ettiği cevabı alacak” dedi.

EYLEM DEVAM EDİYOR

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Başbakanlık önünde dün başlayan eylemlerinin bugün de devam edeceğini açıkladı.

Mustafa Naimoğulları, TAK'a yaptığı açıklamada, eyleme bugün daha "sert" geleceklerini açıkladı.

“Başbakan geleceğini söylemesine rağmen gelmedi” diyen Naimoğulları, “Gelirlerse bir yere bağlar mıyız bağlayamaz mıyız bilemiyoruz. Zaten sorunların farkındadırlar... Çözülürse gerekli açıklamayı yaparız” dedi.

Başbakanlık önünde araçlarını bırakarak dün akşam ayrılan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği üyeleri, saat 10.30’da yeniden toplandı.

Hayvan üreticileri dün Başbakanlık önüne döküp ateşe verdikleri balya kalıntılarında tekrar ateş yaktı. İtfaiye ekibi yakılan ateşi söndürdü.

Hayvan üreticileri, hükümetin hayvancılık politikalarını protesto etmek için araçlı eylem başlatmıştı.

Et ithalatını, girdi maliyetlerindeki yükselişi, çiğ süt ve canlı hayvan fiyatını belirleme politikasını protesto için eylem kararı alan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’ne bazı sivil toplum örgütleri de destek veriyor.