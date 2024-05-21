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Pasaportla seyahat dönemi sona mı eriyor?

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İtalya'daki iki havaalanı, artık pasaporta ihtiyacınızın olmadığı anlamına gelebilecek yeni bir sistemi deniyor.
Pasaportla seyahat dönemi sona mı eriyor?

İtalya'daki iki havaalanı, artık pasaporta ihtiyacınızın olmadığı anlamına gelebilecek yeni bir sistemi deniyor.

FaceBoarding, Fransız BT Şirketi Thales tarafından tasarlanan bir yüz tanıma teknolojisi. Bu teknoloji, pasaport yerine yalnızca kişinin yüzünü göstererek çeşitli kontrol noktalarından geçmesine olanak sağlayacak. 

Fütüristik yeni ekipmanın güvenli, basit ve hızlı olduğu ve daha sorunsuz ve verimli bir şekilde ilerlemeye olanak sağlayacağı konuşuluyor. 

Milano Linate Havalimanı ve Sicilya'daki Catania Havalimanı'nda başlatılan bu hizmet şu anda ITA Airways ve Scandinavian Airlines ile uçan yolcuların kullanımına açık. 

Online olarak veya havaalanında check-in yaptıktan sonra yolcuların FaceBoarding'e kaydolabilecekleri kiosklar bulunuyor. Haziran ayından itibaren ise bu adımın evde gerçekleştirilebileceği yeni bir uygulama geliştiriliyor. 

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