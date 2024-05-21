DAÜ Hemşirelik Bölümü, Uluslararası Hemşirelik Haftası’nı Coşkuyla Kutladı

DAÜ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ, ULUSLARARASI HEMŞİRELİK HAFTASI’NI COŞKUYLA KUTLADI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü 12-18 Mayıs Uluslararası Hemşirelik Haftası nedeniyle etkinlik gerçekleştirdi. 17 Mayıs 2024 Cuma günü, saat 10:30’da, Şampiyon Melekler Amfisi’nde düzenlenen etkinliğe Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektör Vekili ile Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren, Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Sonuç Zorlu, Mali İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevinç Taştan ile fakülte bölüm başkanları, öğretim üyeleri ve öğrencileri katıldı.

Etkinlik açılışında konuşan DAÜ Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevinç Taştan, hemşirelik mesleğinin toplum açısından önemli bir meslek olduğuna dikkat çekerek, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü hakkında detaylı bilgiler paylaştı. Hemşirelik mesleğinin güçlendirilmesinin sağlık hizmetlerinde dönüştürücü iyileşmeleri tetikleyebileceğini ve bu iyileşmelerin ekonomik kalkınma, barış ve toplumsal refah alanlarında dönüşümleri hızlandırabileceğine vurgu yapan Prof. Dr. Taştan, hemşirelik haftasını kutlayıp teşekkürlerini sunarak konuşmalarını sonlandırdı.

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, gelişimin ve dönüşümün hemşirelik mesleği için oldukça önemli olduğunu ifade ederek, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesini’nin gelişim ve dönüşüm kavramlarını dikkate alarak eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürdüğüne dikkat çekti. DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin işleyişinden ve işlevlerinden söz eden Prof. Dr. Malkoç, hemşireler günü ve haftasını kutlayarak, etkinlikte bulunan katılımcılara teşekkürlerini sundu.

DAÜ Rektör Vekili ile Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren ise, “kutsal meslek” olarak nitelendirdiği hemşirelik mesleğini icra eden hemşirelerin, hemşirelik günü ve haftasını kutladı. Konuşmaları sırasında DAÜ Sağlık Fakültesi’nin yürütmüş olduğu eğitim-öğretim faaliyetlerine de ayrıca değinen Prof. Dr. Öztüren, geleceğin hemşireleri olacak olan DAÜ Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin ve tüm hemşirelerin haftasını kutladı.

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk açılış konuşmaları sırasında hemşirelerin sağlık hizmetlerinin kalitesinin artmasında ve hastaların iyileşme süreçlerinin hızlanmasında önemli rol oynadığını ifade ederek, hemşirelik mesleğinin önemini vurguladı. Dr. Özcenk, 6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye’de yaşanan deprem felaketleri sırasında hayatını kaybeden hemşireleri de saygı ve rahmetle anarak, tüm hemşirelerin hemşirelik günü ve haftasını kutladı.

KKTC Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, hemşirelerin ve hemşire adaylarının hemşirelik haftasını kutlayarak, hemşirelerin mesleki bilgi ve becerilerini, insan sevgisi, merhamet, empati gibi kavramlarla bütünleştirerek hizmet verdiğini ve sağlık ekibinin vazgeçilmez birer üyesi olduğunu vurguladı. Hemşirelerin, sağlık sisteminin olmazsa olmaz paydaşları olduğunu belirten Dr. Dinçyürek, KKTC Sağlık Bakanlığı olarak, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne her zaman destek olmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Söz konusu etkinliğe katılan herkese teşekkürlerini sunan Dr. Dinçyürek, hemşirelerin hemşirelik haftasını kutlayarak konuşmasını sonlandırdı.

Açılış konuşmalarının ardından Dr. Sinem Dağ Canatan tarafından sunulan, “2024 Uluslararası Hemşireler Konseyi Teması: “Hemşirelerimiz: Geleceğimiz: Bakımın Ekonomik Gücü” başlıklı konferansla devam etti. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Hatice Bebiş’in üstlendiği “Yapay Zeka Çağında Hemşirelik” başlıklı panelde, ilk konuşmacı Öğrenci Hemşire Eren Karaçay tarafından “Yapay Zeka Çağında Hemşirelik: Fırsatlar” ve ikinci konuşmacı Öğrenci Hemşire Cristina Cuculeac tarafından ise “Yapay Zeka Çağında Hemşirelik: Güçlükler” başlıklı sunumlar gerçekleştirildi. Programın sosyal oturum bölümünde, Kıbrıs'ta ilk ve tek kahkaha yogası eğitmeni olan Öğretim Görevlisi Dilek Karaoğlan Gülevi tarafından katılımcılara kahkaha yogası yaptırıldı. Etkinlik, spor karşılaşmalarında derece alan öğrencilere kupa ve madalyaları ile “Hemşirelik Öğrencilerinin Yaratıcı Eğitim Materyali Ürünleri” başlıklı sergide dereceye giren öğrencilere ödül belgelerinin verilmesi ile tamamlandı. Programa, öğrencilerden, öğretim elemanlarından ve klinik hemşirelerinden yoğun katılım vardı.