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Üstel: Hükümetimiz sporun her alanına katkı koyuyor

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Başbakan Ünal Üstel, üst üste beşinci şampiyonluğunu kazanarak tarihe geçen, 112 golle gol rekoru ve 80 puanla puan rekoru kıran Mağusa Türk Gücü Kulübü Başkanı Koral Bozkurt, yöneticilerini ve futbolcularını kabul etti.
Üstel: Hükümetimiz sporun her alanına katkı koyuyor

Başbakan Ünal Üstel’e kabulde spordan da sorumlu Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu eşlik etti.

Kabulde bir konuşma gerçekleştiren Başbakan Ünal Üstel, Mağusa Türk Gücü Futbolcuları, yöneticileri ve teknik heyetini beş yıl üst üstte elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik etti.

Kıbrıs Türk Mücadele tarihine vurgu yapan Başbakan Ünal Üstel, “1974 yılı öncesinde bile oluşan baskılara rağmen biz köylerimizde kentlerimizde futbolu kendi aramızda devam ettiriyorduk. Çünkü bizim varoluş mücadelemizde gençlerimizin de katkısı büyüktü.  O dönem gençlerimizin futbol oynaması önemli durumdu. Gençlerimizin oldukları bölgede futbol oynaması demek kaldıkları bölgeyi de terk etmemesi demekti. Bizler o günlerden bugünlere böyle geldik” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, “Hükümetimiz bütçe imkanları dahilinde sporun her alanına katkı yapmaya devam ediyor. Yaşanılan tüm zorluklara rağmen ülke sporunun gelişimine katkı sağlayan başta Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü olmak üzere tüm spor kulüplerimizin gösterdiği çaba bizim için çok değerlidir. İnanıyorum ki bundan sonraki süreçte KKTC’nin gençleri  çok daha büyük başarılar elde edecektir. Hükümet olarak gençlerin önünü açmak, ülkelerinde kalmalarını sağlamak ve ambargolar karşısında sporda karşılaştıkları sıkıntıları aşmak için Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile de mücadelemizi sürdürmekteyiz” şeklinde konuştu.

KORAL BOZKURT: “İLK DEFA BİR BAŞBAKAN NEZNİNDE TEBRİK ALIYORUZ”

Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü Başkanı Koral Bozkurt’da kabulde konuşma yaparak, “Öncelikle bizlere davette bulunan Başbakanımız Ünal Üstel’e teşekkür ederiz. Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü olarak beş yıldır şampiyonluk başarısına ulaşsak da ilk defa bir Başbakan nezninde tebrik alıyoruz. Bu durum bizler için çok kıymetlidir. Siyasilerin Futbola bakışının daha da ileriye gitmesi en büyük temennimizdir. Bizler spora katkı sağlarken en büyük temennimiz daha sağlıklı bireyler yetiştirmektir” dedi.

 

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