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SON DAKİKAOnur haftası 8-17 Mayıs tarihlerinde

CTP VE TDP’den hayvancılara destek!

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Cumhuriyetçi Türk Partisi ile Toplumcu Demokrasi Partisi, Hayvan Üreticilerinin eylemine destek veriyor.
CTP VE TDP’den hayvancılara destek!

 

Başbakanlık önüne giden Parti yetkilileri açıklamalar yaparak, üreticilerin yanında olduklarını belirttiler.

Toplumcu Demokrasi Partisi Başkanı Zeki Çeler, ‘doğduk büyüdük aynı sorunlar devam ediyor’ diyerek, artık kaos yaratan zihniyetin ortadan kaldırılması, yerine ‘sorun çözen’ bir zihniyetin gelmesi gerektiğini belirtti.

Erhürman: Bu yönetmek değildir

Cumhuriyetçi Türk Partisi Başkanı Tufan Erhürman da, şunları kaydetti:

“Restorancı da dahil, herkesin karşı olduğu bir kararla karşı karşıyayız. Karşıt olarak tanımlanan hayvancı, kasap, restorancı bir araya geldi, “İthal et istemiyoruz” diyorlar. Dünden beridir bu insanlar burada, bir diyalog çabası yok. Sinirler geriliyor, eylemci ile Polis karşı karşıya geliyor. Başbakanlıktan iki adım dışarı çıkıp bu insanları dinlemiyorsunuz. Bu yönetmek değildir. Hem yönetmiyorsunuz, hem insanları bir birine düşürüyorsunuz

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