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Bazı yerlerde elektrik kesintisi var...

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), bugün 09.00 – 12.00 saatleri arasında Balıkesir köy girişi, Ercan Şantiye Binası ve Kırklar Askeri Birliğe elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
Bazı yerlerde elektrik kesintisi var...

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), bugün 09.00 – 12.00 saatleri arasında Balıkesir köy girişi, Ercan Şantiye Binası ve Kırklar Askeri Birliğe elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Açıklamada, bugün 09.00 – 12.00 saatleri arasında alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Balıkesir köy girişinde; orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle ise Ercan Şantiye Binası ve Kırklar Askeri Birliğinde elektrik kesintisi olacağı belirtildi.

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