Çeler'den hayvan üreticilerinin eylemine destek

Çeler: Toplumundan ve üreticisinden kopuk, onları diğer kurumlarla birbirine düşüren bir hükümet var

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin iki gündür devam eden eylemine destek verdi, “Girdi maliyetlerini düşürmek, denetim yapmak, sürdürülebilir bir politika oluşturmak bu kadar zor mudur?” diye sordu

Çeler: Toplumundan ve üreticisinden kopuk, onları diğer kurumlarla birbirine düşüren birhükümet var

Eylem alanı olan Başbakanlığın önüne TDP Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, TDP Lefkoşa İlçe Başkanı Aktan Erdoğa ve Mali Sekreter Evrim Hınçal ile birlikte giderek, eylemcilere destek beliren Çeler, burada yaptığı açıklamada, yaşananların yıllardır değişmeyen ülke gündemi olduğuna dikkat çekti.

Çeler, “Hükümet; toplumundan ve üreticisinden kopuk, onları diğer kurumlarla birbirine düşüren bir politika güdüyorlar. Bugüne kadar da hayvancıyla kasapların kavgalı olduğu algısı yaratıldı ancak kasaplar da bugün burada ve üreticiye destek veriyor” dedi.

“Toplum olarak ve hiçbir siyasi rozet gözetmeden destek olmamız lazım”

Sektörde geleceğe yönelik yapılmayan planların, bilinmeyen nüfus nedeniyle kurulamayan arz-talep dengesinin sonuçlarının yaşandığına dikkat çeken Çeler, çocukluğundan beri her yıl bir iki kere hayvancının sokaklara döküldüğünü ancak yine her seçimde aynı kişilerin seçildiğini söyleyerek, öz eleştiri yapılması gerektiğini vurguladı.

Çeler, “Girdi maliyetlerini düşürmek, denetim yapmak, sürdürülebilir bir politika oluşturmak bu kadar zor mudur? Bu insanlar şu an üretim yapmak yerine günlerdir sokaklarda kendilerini anlamayan, dinlemeyen ve kulak tıkayanlar tarafından zulüm görüyorlar. Buna dur demenin zamanı geldi. Toplum olarak ve hiçbir siyasi rozet gözetmeden destek olmamız lazım. TDP olarak hem üreticimizin hem de mücadele eden herkesin yanındadır” dedi.