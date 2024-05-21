  • BIST 10899.14
  • Altın 2511.801
  • Dolar 32.1907
  • Euro 34.9682
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAOnur haftası 8-17 Mayıs tarihlerinde

Çeler'den hayvan üreticilerinin eylemine destek

» »
Çeler: Toplumundan ve üreticisinden kopuk, onları diğer kurumlarla birbirine düşüren bir hükümet var
Çeler'den hayvan üreticilerinin eylemine destek

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin iki gündür devam eden eylemine destek verdi, “Girdi maliyetlerini düşürmek, denetim yapmak, sürdürülebilir bir politika oluşturmak bu kadar zor mudur?” diye sordu

 

Çeler: Toplumundan ve üreticisinden kopuk, onları diğer kurumlarla birbirine düşüren birhükümet var

 

Eylem alanı olan Başbakanlığın önüne TDP Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, TDP Lefkoşa İlçe Başkanı Aktan Erdoğa ve Mali Sekreter Evrim Hınçal ile birlikte  giderek, eylemcilere destek beliren Çeler, burada yaptığı açıklamada, yaşananların yıllardır değişmeyen ülke gündemi olduğuna dikkat çekti.

 

Çeler, “Hükümet; toplumundan ve üreticisinden kopuk, onları diğer kurumlarla birbirine düşüren bir politika güdüyorlar. Bugüne kadar da hayvancıyla kasapların kavgalı olduğu algısı yaratıldı ancak kasaplar da bugün burada ve üreticiye destek veriyor” dedi.

 

“Toplum olarak ve hiçbir siyasi rozet gözetmeden destek olmamız lazım”

 

Sektörde geleceğe yönelik yapılmayan planların, bilinmeyen nüfus nedeniyle kurulamayan arz-talep dengesinin sonuçlarının yaşandığına dikkat çeken Çeler, çocukluğundan beri her yıl bir iki kere hayvancının sokaklara döküldüğünü ancak yine her seçimde aynı kişilerin seçildiğini söyleyerek, öz eleştiri yapılması gerektiğini vurguladı.

 

Çeler, “Girdi maliyetlerini düşürmek, denetim yapmak, sürdürülebilir bir politika oluşturmak bu kadar zor mudur? Bu insanlar şu an üretim yapmak yerine günlerdir sokaklarda kendilerini anlamayan, dinlemeyen ve kulak tıkayanlar tarafından zulüm görüyorlar. Buna dur demenin zamanı geldi. Toplum olarak ve hiçbir siyasi rozet gözetmeden destek olmamız lazım. TDP olarak hem üreticimizin hem de mücadele eden herkesin yanındadır” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Evkaf, Rum basınında yer alan 'Evkaf’ın Karpaz'daki arazilere el koyduğu' yönündeki iddiaların gerçek dışı21 Mayıs 2024 Salı 16:15
  • Haftalık trafik raporu: 80 trafik kazası, 23 yaralı21 Mayıs 2024 Salı 15:57
  • KTAMS hayvan üreticilerinin eylemine destek belirtti21 Mayıs 2024 Salı 15:51
  • Dikkat... Bu bölgeler yarın elektriksiz kalacak...21 Mayıs 2024 Salı 15:50
  • Naimoğulları: Tutukluların bu akşam serbest bırakılacağı bilgisini aldık21 Mayıs 2024 Salı 15:35
  • Hüseyin Çavuş: Üreticiyi görmezden geldiğimiz söylemleri doğru değil21 Mayıs 2024 Salı 15:14
  • CTP VE TDP’den hayvancılara destek!21 Mayıs 2024 Salı 14:58
  • Çaldığı paralarla kumar oynadı: Hepsini kaybettim21 Mayıs 2024 Salı 14:57
  • 627 bin TL ile Ercan Havalimanı’dan çıkış yapmaya çalıştı!21 Mayıs 2024 Salı 14:31
  • Tatar, Avustralya'ya gitti...21 Mayıs 2024 Salı 14:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti