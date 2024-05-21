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Hüseyin Çavuş: Üreticiyi görmezden geldiğimiz söylemleri doğru değil

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Meclis'te yaptığı konuşmasında hayvan üreticilerinin eylemine işaret ederek, "Üreticiyi görmezden geldiğimiz söylemleri doğru değil" dedi.
Hüseyin Çavuş: Üreticiyi görmezden geldiğimiz söylemleri doğru değil

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Meclis'te yaptığı konuşmasında hayvan üreticilerinin eylemine değinerek,  “Hükümet de, Tarım Bakanlığı da sorunu görüyor, çözmek için çaba sarf ediyor. Üreticiyi görmezden geldiğimiz söylemleri doğru değil” dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Maliye Bakanı Özdemir Berova ile dün Tarım Bakanlığı’nda üçlü bir toplantı yaptıklarını, uzlaşı yolu aradıklarını ve birkaç üreticiyle de görüştüklerini söyleyen Çavuş, taleplerin ve değerlendirmelerin bugün hükümete aktarılacağını kaydetti.

Tarım Bakanı Çavuş, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, “Üretici kimliğimle üreticinin ve üretimin yanındayım. Kavga ederek bir yere varamayız” dedi.

 

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