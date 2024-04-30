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Londra'da kılıçlı saldırı: 13 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

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Londra'nın doğusundaki bir banliyöde 36 yaşında bir adamın tutuklandığını açıklayan polis olayın terörle bağlantısı olmadığını açıkladı.
Londra'da kılıçlı saldırı: 13 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

İngiltere'nin başkenti Londra'da kılıçla halka ve polis memurlarına saldıran bir kişi 13 yaşında bir erkek çocuğunu öldürdü, dört kişiyi de yaraladı.

Polis, Londra'nın doğusundaki bir banliyöde 36 yaşında bir kişinin tutuklandığını açıkladı. Olaya terör bağlantılı veya “hedefli saldırı” muamelesi yapılmıyor.

Bıçakla yaralanan iki polis memuru ve iki sivil hastanede tedavi altına alındı.

Metropolitan Polisi, salı günü erken saatlerde bir aracın konutların olduğu bir sokaktaki bir eve doğru sürüldüğü ve Hainault metro istasyonu yakınında insanların bıçaklandığı yönündeki ihbarlar üzerine olay yerine çağrıldıklarını söyledi.

İngiliz medyasında yer alan videoda, elinde uzun bir kılıç veya bıçak tutan sarı kapüşonlu bir adamın bölgedeki evlerin yakınında yürüdüğü görülüyor.

Başbakan Rishi Sunak, olayın "şok edici" olduğunu söyleyerek "Bu tür şiddetin sokaklarımızda yeri yok" ifadelerini kullandı.

Komiser Yardımcısı Yardımcısı Ade Adelekan tehdidin sürmediğine inandıkları belirterek "Daha fazla şüpheli aramıyoruz. Bu olayın terörle bağlantısı yok gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

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