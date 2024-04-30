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Feyzioğlu, genç nesillere seslendi: Tarihini unutanın geleceği olmaz

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Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu Taşkent Şehitliği’ni ziyaret etti.
Feyzioğlu, genç nesillere seslendi: Tarihini unutanın geleceği olmaz

Büyükelçi Feyzioğlu, Şehitlik’te yer alan kabirleri ziyaret ederek dua okudu, ardından Taşkent şehitleri ve kazı çalışmalarına dair bilgi aldı. Feyzioğlu, şehitlere ait erişilen eşyaların sergilendiği binayı da gezdi.

Taşkent Şehitliği’nde Büyükelçilik tarafından finanse edilen projeler ve çevre düzenlemelerini de inceleyen Feyzioğlu’nun ziyaretinde, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Yukarı Taşkent Muhtarı Durmuş Aşandır, Aşağı Taşkent Muhtarı Mehmet Arif Yavuz, Taşkent Şehit Aileleri Komitesi Başkanı Erdinç Erdağlı ve bazı şehit aileleri de hazır bulundu.

Feyzioğlu: “Bu topraklarda yaşananları herkesin bilmesi, hiçbirimizin unutmaması gerekiyor”

 

Feyzioğlu, burada yaptığı konuşmada, ülkedeki şehitlikleri “Türk’üm.” diyen herkesin mutlaka gezmesi ve kendilerine gelen misafirleri de getirmesi gerektiğini kaydederek, bu topraklarda yaşananların herkes tarafından bilinmesi ve unutulmamasının önemini vurguladı.

Mezarların üzerindeki isimlere bakıldığında Taşkent’te babalar ve oğulların katledilerek, tüm ailenin yok edilmeye çalışıldığının görüldüğünü belirten Feyzioğlu, bu katliamı yapabilecek zihniyetin maalesef bugün de yaşadığını söyledi.

Güney Kıbrıs’ta EOKA katillerinin selamlandığını, “yolumuz yolunuzdur.” denilerek karşılarında “hazır ol” da durulduğunu, ardından Kıbrıs Türkleriyle “alay edermişçesine”, “barış istiyoruz.” denildiğini ifade eden Feyzioğlu, şunları dile getirdi:

“Bu adada barış, EOKA’cıların ve onlarla bir olanların katliamlarını önleyen 1974 Mutlu Barış Harekatı’nda mehmetçik ve mücahit tarafından omuz omuza zaten sağlanmıştır. 50 yıldır bu adada barış var. O yüzden ‘barış istiyoruz.’ diyenleri, barışı insanlık dışı katliamlarla yok eden, katleden birilerinin yaptıklarını görmek için buraya davet ediyorum. Gelsinler ve görsünler.”

Büyükelçi Feyzioğlu, yaşanan katliamların ve eziyetlerin “genel geçer kınamalarla” geçiştirilecek bir husus olmadığını vurgulayarak, Kıbrıs Türkleri’nin 11 yıl boyunca destansı bir mücadele yazdığına ve yokluklara rağmen direndiğine işaret etti.

Genç nesillere de seslenen Feyzioğlu, “Tarihini unutanın geleceği olmaz.” dedi.

Feyzioğlu, tüm şehitlere ve ebediyete irtihal etmiş gazilere Allah’tan rahmet, hayatta olan gazilere uzun ömürler diledi.

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