  • BIST 10243.12
  • Altın 2400.636
  • Dolar 32.257
  • Euro 34.6756
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKANew York'taki Gazze eylemlerinde 300 protestocu gözaltına alındı

Girne Belediyesi evde fizik tedavi hizmeti vermeye başladı

» »
Girne Belediyesi, yatağa bağlı hastalara evde fizik tedavi hizmeti vermeye başladı.
Girne Belediyesi evde fizik tedavi hizmeti vermeye başladı

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amirliği’nden verilen bilgiye göre söz konusu hizmet ilk kez verilmeye başlandı. Açıklamada, yatağa bağlı hastalara yönelik hizmet, Fizyoterapist Muhammet Erol tarafından verilecek.

Hizmetten faydalanabilmek için, hastanın Girne Belediyesi sınırları içinde ikamet etmesi, doktor raporlarının olması, “evde tedaviye uygun” raporunun olması, yatağa bağımlı durumda veya hareket kısıtlılığının olması, sosyal yardım alması veya dar gelirli olması, gerekli tedaviyi alamıyor olması, hastanın hastaneye ve tedaviye ulaşımda sıkıntı yaşaması gerektiği kaydedildi.

Bu hizmetten yararlanmak isteyenlerin  belediyenin 0392 650 01 00 (dahili 1555) numaralı telefonunu arayabileceği duyuruldu. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çatalköy'de İş Kazası: İşçi İskelede Dengesini Kaybederek Yaralandı26 Nisan 2024 Cuma 11:27
  • Lapta Yavuzlar Lisesi, Merit ile sağlıklı içilebilir suya erişti25 Nisan 2024 Perşembe 10:07
  • Hırsızlık, trafik denetiminde yakalandı!23 Nisan 2024 Salı 11:10
  • "Turizm Şöleni' coşku ile devam ediyor21 Nisan 2024 Pazar 13:39
  • Şenkul duyurdu: Kale arkasına küçük bir dönüş çemberi yaptık, yeni düzenlemeler yolda...20 Nisan 2024 Cumartesi 07:58
  • Girne'de Şiddet Olayı: D.B., T.G.'yi Yüzüne Yumrukla Ciddi Şekilde Darp Etti19 Nisan 2024 Cuma 11:41
  • Girne Antik Limanı’nda Cumartesi günü turizm şöleni düzenlenecek18 Nisan 2024 Perşembe 08:51
  • Girne'de İşletme Duvarından Cep Telefonu Hırsızlığı: Zanlı Tutuklandı17 Nisan 2024 Çarşamba 12:26
  • Girne'deki Kumarhanede Büyük Sahtekarlık Operasyonu: 101.089 ABD Doları Çalındı16 Nisan 2024 Salı 12:17
  • Girne Belediye Başkanı Şenkul: Antik Liman bizim göz bebeğimiz14 Nisan 2024 Pazar 10:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti