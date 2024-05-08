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Bir kişi yoğun bakımda... Kazada yaralananların ismi belli oldu

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Ercan- İskele ana yolunda meydana gelen trafik kazasının detayları belli oldu.
Bir kişi yoğun bakımda... Kazada yaralananların ismi belli oldu

Ercan İskele anayolunda bugün sabah meydana gelen trafik kazasında yaralanan 1 kişi yoğun bakımda müşahede altına alınırken, 2 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, saat 07.30 sıralarında, Ercan-İskele anayolu üzerinde, Özkan Tulga (E-19) yönetimindeki MC 690 plakalı salon araç ile Ercan istikametine doğru seyrettiği sırada Ejder Petrol İstasyonu önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçti ve o esnada karşı istikametten gelmekte olan Mücahit Demirel (E-26) yönetimindeki 54 DR 638 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile MC 690 plakalı araçtaki yolcu Ali Alkoçoğlu (E-17), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, 54 DR 638 plakalı araç sürücüsü Mücahit Demirel yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede alındı. MC 690 plakalı araç sürücüsü Özkan Tulga ve araçtaki yolcu Ali Alkoçoğlu’nun tedavileri ise halen sürüyor. Soruşturma devam ediyor

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